只能用陸貨？英媒揭露：大陸將禁止政府部門使用英特爾、超微晶片

中國與西方科技角力不斷，據英國《金融時報》報導，大陸內部已提出最新指導方針，下令官方機構不得採購使用英特爾（Intel）、超微（AMD）晶片，以及微軟Windows作業系統等海外產的資料庫軟體。

報導稱，大陸官方於去年12月26日低調公布上述指導方針，要求鄉村鎮級以上等級的政府機關以及中國共產黨務機構，必須將「安全、可靠」的電腦處理器與作業系統納入採購的標準中。這等於限定大陸官方接下來只能使用或採買中國貨。目前，英特爾和超微尚未對此回應。

報導還提到，在上述方針提出同日，中國信息安全測評中心也公布了「安全可靠」的處理器與作業系統清單，值得注意的是，清單中清一色都是中國廠商的產品。在18家獲准的處理器中，包含來自華為旗下海思開發的處理器與飛騰的晶片以及龍芯中科的處理器等。其中，華為和飛騰兩家公司都在美方的出口黑名單上。

知情人士透露，大陸國營企業也有類似的「國產化」要求，被主管機關國務院國資委通知，國有企業必須在2027年前完成過渡到國產科技供應商。據了解，自去年起，國營企業便已開始定期回報相關進度。不過，在特定領域仍允許保留一些外國技術的產品。

有深圳官員稱，現在若要採購國外的處理器，必須要有額外的登記或解釋。而大陸國家採購相關部門在本月還指出，只要各部門「遵守相關管理程序」，仍有空間可繼續採購英特爾和超為晶片的電腦。

美國拜登政府2022年8月通過《晶片法》（Chips and Science Act），這項法案旨在支持美國半導體產業，包括補貼境內產製與先進晶片生產，以提高國內半導體產量，並減少對於中國和台灣的依賴程度。

據悉，英特爾去年在大陸營業額高達540億美元，超微也有近230億美元，占比分別為27%、15%。微軟2023年向美國國會指出，其在大陸營收占比為1.5%。