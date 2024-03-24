王文濤會庫克 歡迎蘋果深耕大陸

「中國發展高層論壇」今天開幕，大陸商務部部長王文濤廿二日先會見美國蘋果公司執行長庫克。王文濤說，大陸正加速發展以創新為主導的新質生產力，在人工智慧、雲端運算等高技術領域發展前景廣闊，對包括蘋果公司在內的各國企業意味著巨大的機會，「歡迎蘋果公司繼續深耕中國市場，實現共同發展。」

大陸商務部網站廿三日發布訊息，雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等議題進行了交流。

王文濤就中美經貿強調，中美經貿合作是兩國關係的穩定力量。他說，工商界普遍反對對華脫鉤斷鏈，反對泛化國家安全概念，中方願與美方一道，為兩國企業合作營造公平、穩定、可預期的環境。

據中方發布，庫克表示，中國大陸人才資源豐富、創新活力強，是蘋果公司的重要市場與關鍵供應鏈夥伴。「蘋果公司將持續致力於在華長期發展，持續增加對中國供應鏈、研發和銷售的投入。」

中國發展高層論壇今起在北京舉行，計畫出席的企業執行長包含蘋果的庫克，黑石集團的蘇世民、滙豐控股行政總裁祈耀年，另科技業如超微（ＡＭＤ）的蘇姿丰、美光科技的梅羅特拉等ＣＥＯ都將與會，還有高通公司的艾蒙、輝瑞的博爾拉、星巴克的納拉辛漢和惠普的羅雷斯等企業執行長。