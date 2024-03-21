折疊手機異軍突起！大陸廠商爭相發布 供應鏈有望持續受益

近年來，在全球智能手機市場表現乏力時，折疊式手機正成為增長亮點和廠家爭奪的陣地。2024年，不僅華為、榮耀等廠商持續加碼，而傳音、一加、谷歌、努比亞等廠商也切入這一賽道。

伴隨著手機品牌和上遊供應鏈持續加大研發投入，折疊式手機價格的進一步下探，也使得更多消費者願意嘗鮮使用折疊式手機，使折疊式手機出貨量持續增長。得益於該市場需求增長，上遊供應鏈廠商也迎來一波新的增長高峰。

廠商加碼折疊式手機

自2018年起，大陸智能手機市場趨於飽和，用戶更換周期延長，導致增速減緩。然而，在出貨量經歷多年增長趨穩的背景下，折疊式手機逐漸成為高端市場的新寵，其出貨量持續增長，目前已進入快速滲透階段。

據IDC數據顯示，2023年大陸折疊式手機市場出貨量約700.7萬台，同比增長114.5%。自2019年首款產品上市以來，大陸折疊式手機市場已連續4年同比增長超過100%。

從廠商來看，據TechInsights數據顯示，2023年第四季度，各大手機廠商折疊式手機出貨量同比均有顯著增長，其中榮耀大增914%，摩托羅拉大增898%，vivo增長235%，OPPO增長198%，小米增長115%，華為增長35%。三星此前的領導地位受到挑戰，出貨量同比下滑32%。

進入2024年，折疊式手機依然是各廠商重點打造的產品。今年2月，華為宣佈推出新一代縱向折疊式手機華為Pocket 2，並傳出正在研發三折手機，最快將於二季度推出三折手機。

值得提及的是，在華為Mate X5、Mate X3和Pocket S等折疊手機的帶動下，其銷量迅速增長。DSCC數據顯示，華為預計在2024年Q1的折疊式手機出貨量將同比增長105%，市場佔有率飆升至40%。同時從供應鏈處獲悉，截至3月1日，華為Mate60系列和Mate X5兩款機型銷量合計已突破1000萬台。

除了華為外，榮耀、小米、三星、聯想、vivo、OPPO等企業也均計劃在2024年推出新款折疊式手機，部分將小折疊作為發力方向之一。

其中，榮耀在2024年世界移動通信大會（MWC）上發佈全球版Magic V2 RSR保時捷設計折疊式手機；而努比亞、傳音等廠商推出最新的折疊手機。另外，數碼博主@數碼閑聊站稱vivo X Fold3系列折疊式手機將於3月27日發佈；OPPO折疊系列產品按計劃推進；小米的新款旗艦橫折手機和一款竪折手機也已在醞釀。

此外，三星為進一步鞏固在可折疊手機市場的佔有率，更重要的是積極開拓大陸市場，計劃今年推出Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6以及入門款Galaxy Z Fold6折疊式手機；蘋果公司也傳出將於2026年度打造折疊式手機產品，配備7—8英寸的屏幕。

與此同時，廠商也加大小折疊領域的布局，推動折疊式手機價格下降。此前OPPO、摩托羅拉等均推出小折疊手機，一度將價格拉低至3999元起。IDC數據顯示，竪折形態趨低的售價讓2023年折疊式售價已經下探到600美元以下價格段。

而在多形態並存、價格走低之下，折疊式手機市場空間也逐步被打開。CINNO Research預計，2024年，全球折疊式手機市場銷量有望達2400萬部，同比增長33%，其中大陸市場折疊式手機銷量達960萬部，同比增長41%。

Counterpoint Research預測，到2027年，全球可折疊手機出貨量將超1.015億部，佔高端智能手機市場份額將提升至39%。其認為，大陸智能手機品牌正在尋求高質量發展，大陸高端智能手機市場仍有增長潛力，折疊式已經成為國產品牌尋求高端突破的新賽道。

產業鏈積極備貨

折疊式手機出貨量的迅猛增長，也讓國產供應鏈廠商受益。

從產業鏈來看，折疊式產品供應鏈的重要增量是來自鉸鏈、蓋板和柔性面板，此三類部件在折疊式手機中的成本佔比較高。隨著折疊式手機的出貨量及滲透率的快速提升，與折疊式手機屏幕相關的組裝、檢測、生產製造等環節設備有望隨之放量。

目前，大陸國內已有多家上市公司已經進入折疊式手機供應鏈核心環節。例如折疊機屏幕大多由京東方、維信諾、TCL華星及深天馬供應；UTG蓋板部分則由藍思科技、長信科技和凱盛科技提供；至於鉸鏈部分則是由精研科技、東睦股份等量產供應。

Wit Display首蓆分析師林芝表示，手機廠商均在擴充2024年折疊式手機目標，隨著主力廠商發力多形態折疊式產品，相關供應量將空前增加，供應鏈廠商也正在為滿足華為等大廠供應，在折疊式零部件、屏幕等方面積極備貨。

在終端手機品牌的帶動下，大陸國內供應鏈也持續擴張產能，為市場積極備貨，市場份額也迅速提升。Omdia預測，今年第一季度京東方可折疊OLED出貨量預計將達到256萬片，是三星顯示（125萬片）的兩倍多。按出貨量計算，京東方的全球市場份額預計高達54.9%，將高於三星顯示的26.8%。

至於大陸國內其他面板廠，如維信諾、深天馬、TCL華星等，其折疊屏出貨量也迅速提升。

在UTG產品方面，伴隨著華為加入UTG陣營，該產品出貨量也迅速增長。根據CINNO Research產業統計數據，自2022年UTG進入量產階段以來，2023年大陸國內搭載UTG的折疊式智能手機佔比增至近七成，同比增長24.5個百分點，UTG已成為大陸國內折疊式智能手機的首選蓋板；從搭載面積來看，2023年UTG在大陸國內折疊式智能手機中的使用面積已達到6.6萬㎡，同比大幅增長250.7%。

隨著技術研發不斷改善、供應鏈布局逐步加深，UTG蓋板市場規模將持續提升，CINNO預計2024年大陸國內折疊式智能手機UTG使用面積或將提升至11.5萬平方米，同比增長超70%。

除了UTG、鉸鏈等產品外，在華為、榮耀等高端手機的帶動下，零配件的需求量也迅速提升。據供應鏈透露，華為正在掃貨CMOS圖像傳感器等關鍵零部件，致使高端晶片等核心零部件供應趨緊，wifi晶片、存儲晶片等部分產品價格於今年Q1已經上漲20%左右。同時部分供應商已將供應量提高了25%至30%。

業內人士指出，隨著國產高端手機銷量持續增長，且供應鏈布局的逐步加深，相關市場規模將持續提升，供應鏈企業有望受益。