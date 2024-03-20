小米雷軍：特斯拉敢漲價太牛了！小米汽車配置遠超Model 3

小米董事長雷軍18日在個人微博評論「特斯拉將於4月1日漲價」一事，並再次回應了小米汽車SU7定價。

雷軍表示，特斯拉太牛了，真心佩服，目前的電動車市場，競爭如此激烈，只有特斯拉敢漲價，目前純電車，除了特斯拉，很多家都是巨額虧損。

雷軍還提到了特斯拉去年的財報數據，表明其銷量高達181萬輛，幾乎全是Model 3及Model Y，總收入達到967.7億美元，營業利潤88.9億美元。

就是特斯拉這麼大的規模和這麼高的運營效率，其實也只有9.2%利潤，以Model 3目前的定價24.59萬為例，根據財報數據粗略估算，也需要人民幣22.3萬元的售價才能基本打平成本。

對於小米SU7定價，雷軍表示，小米SU7標準版配置遠超 Model 3，採用了扎實的用料，而且產品上市初期採購成本也非常高。

因此，在定價上確實面臨一定的壓力，但雷軍希望大家能夠理解，他說：「但無論如何，我們一定會讓大家覺得物超所值！」