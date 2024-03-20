快訊

元大公布00940募集金額1,752億！參與ETF應建立中長期投資策略

Kolas一審判賠75萬！隨扈人夫已申請保護令：妻子冷暴力、根本活在地獄

十年婚姻「2死1重傷」？經紀人親解大S曾元氣大傷 聲明這1句成經典

小米雷軍：特斯拉敢漲價太牛了！小米汽車配置遠超Model 3

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米董事長雷軍18日在個人微博評論「特斯拉將於4月1日漲價」一事，並再次回應了小米汽車SU7定價。（路透）
小米董事長雷軍18日在個人微博評論「特斯拉將於4月1日漲價」一事，並再次回應了小米汽車SU7定價。（路透）

小米董事長雷軍18日在個人微博評論「特斯拉將於4月1日漲價」一事，並再次回應了小米汽車SU7定價。

雷軍表示，特斯拉太牛了，真心佩服，目前的電動車市場，競爭如此激烈，只有特斯拉敢漲價，目前純電車，除了特斯拉，很多家都是巨額虧損。

雷軍還提到了特斯拉去年的財報數據，表明其銷量高達181萬輛，幾乎全是Model 3及Model Y，總收入達到967.7億美元，營業利潤88.9億美元。

就是特斯拉這麼大的規模和這麼高的運營效率，其實也只有9.2%利潤，以Model 3目前的定價24.59萬為例，根據財報數據粗略估算，也需要人民幣22.3萬元的售價才能基本打平成本。

對於小米SU7定價，雷軍表示，小米SU7標準版配置遠超 Model 3，採用了扎實的用料，而且產品上市初期採購成本也非常高。

因此，在定價上確實面臨一定的壓力，但雷軍希望大家能夠理解，他說：「但無論如何，我們一定會讓大家覺得物超所值！」

售價 漲價 特斯拉

延伸閱讀

特斯拉中國4月將逆勢漲價 分析：刺激銷售

特斯拉大陸產Model Y 4月1日調漲2.2萬

繼美歐之後 特斯拉中國的Model Y也將4月起漲價

特斯拉沒人租導致公司虧損 Hertz租車執行長下台一鞠躬

相關新聞

庫克：對於蘋果供應鏈來說 沒有比中國更重要的地方

蘋果CEO庫克20日現身上海，上午先是與大陸演員鄭愷在外灘自拍兼吃小籠。下午與比亞迪董事長王傳福、藍思科技等蘋果供應商見...

特斯拉中國4月將逆勢漲價 分析：刺激銷售

特斯拉中國今天證實，4月1日起，其主力車型Model Y將調漲人民幣5000元（約新台幣2.2萬元，下同），若連同終止目...

小米雷軍：特斯拉敢漲價太牛了！小米汽車配置遠超Model 3

小米董事長雷軍18日在個人微博評論「特斯拉將於4月1日漲價」一事，並再次回應了小米汽車SU7定價。

騰訊去年財報獲利大增36% 要買庫藏股翻倍至港幣千億元

騰訊控股20日公布去年財報，去年全年營收人民幣6,090.1億元，年增10%；淨利潤(Non-IFRS)為港幣1,576...

陸媒：恆大作假帳金額冠全球 獨立會計師難卸責

中國官方揭露恆大地產財報造假，中國媒體報導，恆大地產作假帳，堪稱全球最大規模的財務造假案，並說早在2012年恆大即被披露...

庫克現身上海！或出席陸最高規格旗艦Apple靜安店開幕

全球知名科技品牌蘋果在上海的第二大直營店開幕在即，近期大陸網友推測蘋果CEO庫克會否現身開幕式。庫克20日上午在微博上貼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。