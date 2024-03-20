「不降息」！大陸3月1年期、5年期LPR均維持不變

大陸3月貸款市場報價利率（LPR）維持不變，符合預期。中國人民銀行20日公布3月LPR報價顯示，一年期LPR維持3.45%，連續7個月持平；5年期以上LPR維持3.95%。

華爾街見聞報導，先前作為LPR是否調整的先導指標中期借貸便利（MLF）利率本月沒有下調。3月15日，MLF到期人民幣4,810億元，大陸央行續作了人民幣3,870億元，回收人民幣940億，利率持平，形成自2022年12月以來的首次淨回籠。

而加上本輪報價在內，今年以來LPR報價已進行3輪。其中2024年1月LPR「按兵不動」，1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為4.2%，均與前期持平。

2月LPR報價中，1年期LPR為3.45%未變，5年期以上LPR為3.95%，下調25基點（BP），這也是5年期LPR調降幅度最大的一次。

在上月超預期下調後，3月LPR選擇「按兵不動」，符合市場一致預期。東方金誠研究部首席分析師王青先前表示，當前的重點是進一步提升貨幣政策傳導效率，推動銀行對實體經濟的信貸投放「量增、價減」，預計3月兩個期限品種的LPR報價將保持不變。

對於下一步，民生銀行研究院溫彬團隊分析1到2月經濟數據認為，工業增長比較強勁，製造業企業投資意願有所回升，下一階段貨幣政策將著力在「精準有效」。

光大證券金融業首席分析師王一峰認為，3月初以來，央行公開市場操作投放回歸百億模式，短端資金利率小幅走升。

從總量角度看，央行無意過量投放流動性。在流動性平穩充裕情況下，綜合「穩匯率」及「防空轉」考量，央行總量政策短期或按兵不動，處於「真空期」。因此，第一季末資金面「由寬鬆轉中性」機率提升。