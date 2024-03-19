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螞蟻啟動組織升級 韓歆毅任集團總裁

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
螞蟻啟動組織升級，韓歆毅任集團總裁。圖／取自螞蟻集團官網
螞蟻啟動組織升級，韓歆毅任集團總裁。圖／取自螞蟻集團官網

螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟19日發布全員信，宣布新一輪組織架構升級，韓歆毅將出任集團總裁，全面負責數字支付、數字互聯和數字金融業務，向井賢棟匯報。

至於螞蟻國際、OceanBase和螞蟻數科分別成立董事會，獨立面向市場。

第一財經日報報導，井賢棟在信中出，組織升級是為了進一步加快改革步伐，推進螞蟻「AI First」、「支付寶雙飛輪」、「加速全球化」三大戰略。調整延續螞蟻面向市場變革組織陣型、推動管理團隊年輕化的策略，將進一步激發組織活力。

現年47歲的韓歆毅，擁有清華大學經濟學碩士學位，曾在中金公司投資銀行部工作，並參與大秦鐵路A股首次公開發行、中國電信H股首次公開發行等專案。

韓歆毅於2014年5月加入螞蟻集團擔任投資部資深總監，2020年4月擔任螞蟻集團首席財務官（CFO），2023年1月進入董事會任執行董事。

螞蟻方面表示，韓歆毅在過去多年來深入參與業務，在螞蟻集團的戰略決策中扮演重要角色。

除了支付寶，螞蟻的科技和全球化業務也有重大調整。近年來，螞蟻持續推進科技和全球化戰略，孵化出了螞蟻國際、OceanBase、螞蟻數字科技等創新業務板塊。

井賢棟透露，三家公司已經開始獨立營運，並分別成立董事會，實行董事會領導下的CEO負責制。

全員信透露，三家公司引入了更匹配創業型組織的股權激勵工具，在2024年啟動授予，讓員工在做出更大擔當的同時更強關聯地分享業務發展成果。與此同時，螞蟻依然會在公司治理、技術、風控、資本四個層面，為三家公司的長期可持續發展提供支持。

螞蟻 財務

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