兩岸微流行／陸12省 充電樁全覆蓋

為提高農村地區新能源汽車消費潛力，大陸官方去年五月發布關於加速推動充電基礎設施建設更好支持新能源車下鄉和鄉村振興的實施意見，要求地方政府以「充電站縣縣全覆蓋、充電樁鄉鄉全覆蓋」為目標，加強公共充電基礎設施建設。目前包含廣東等十二個省分已率先實現此目標。

二○二四中國電動汽車百人會論壇十六日登場，大陸國家能源局電力司司長杜忠明指出，去年大陸全國充電基礎設施規模持續擴大，截至去年底，充電基礎設施總量達八五九萬台，年增百分之六十五。廣東、海南、江蘇等十二個省分已實現鄉內充電樁全覆蓋。

杜忠明說，未來要持續優化城市公共充電網路的建設布局，加速補齊縣城、鄉鎮建設不足，推動新建居住社區落實配建要求，優化既有居住社區充電條件，並著力優化高速公路充電和農村充電兩個重要場景。

大陸住建部副部長秦海翔提到，要加強車房協同，努力解決停車充電困難問題。他指今年將改造五萬個老舊小區，會同有關部門增加停車位、安裝充電樁，讓廣大群眾能方便停車、方便充電。

中國科學技術協會主席萬鋼表示，新能源車已成大陸「新質生產力」，目前全國充電樁和車輛比例已達一：二點四，在智慧基礎設施建設方面，已有十七個國家級測試示範區，七個國家級車聯網先導區，智慧互聯的汽車正在快速發展，要繼續推動智慧駕駛體系，持續擴大新能源車產業發展優勢。