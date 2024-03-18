雲南、南投紅茶協會 簽友好合作協定

「雲南昌寧與台灣南投兩岸茶葉協會友好座談會」，日前在昌寧紅茶協會如期舉行；昌寧紅茶協會和台灣南投縣自然農法紅茶文化發展協會負責人現場簽訂了友好合作協定。

會上，兩岸茶協會有關人員，保山市和昌寧縣有關部門負責人圍繞茶文化交流、茶產業發展進行了面對面的互動交流。台灣南投縣自然農法紅茶文化發展協會理事長黃捷步表示，「與雲南結緣已有30年，此次和協會成員首次到保山，到昌寧，感覺就是雲南區位優越、山川秀美、文化燦爛、物產豐饒」的縮影。「這麼偏遠的村莊都可以感受得到中央的扶貧政策支持，大陸的進步不是偶然，是大家一起努力的必然。昌寧有這麼好的茶葉資源，台灣南投縣茶產業又占到台灣60%以上，大家一起努力，未來茶產業發展與合作的前景非常廣闊」。

昌寧紅茶協會會長李忠文表示，各位茶人說起雲南娓娓道來，不是在談感受，而像是一個本地人對家鄉的驕傲自豪和宣傳推介。幾天的交流接觸，我們深切感受到了台灣茶人的「專心、專注、專業」，好的品質需要被認知才能更好的傳承，期待以此次交流為契機，進一步加強雲南昌寧與台灣南投在茶葉種植產銷、農特產品精深加工等領域上的交流與合作。

在保山為期3天的交流參訪中，參訪團一行先後到昌寧縣溫泉鎮的大松山精製茶廠、光山村大團山茶園、馬鞍山茶園、芭蕉林古茶園、軒茗古茶坊茶園等級地實地參訪考察，兩岸茶人圍繞茶葉種植栽培、日常管理、製作工藝、品質檢測、包裝行銷等各個環節進行了深入的交流和探討，共同見證「友好古茶園」揭牌。

兩岸茶人來到素有「千年古茶第一村」的溫泉鎮聯席村1800年的團山「古樹茶王」前舉行茶會，共同品鑑了綠茶、紅茶、白茶等多種茶飲，交流分享昌寧、南投兩地的精品茶葉，以茶會友、共用兩岸好茶，感受昌寧「千年古茶樹之鄉」的源遠流長，體驗博大精深的中華茶文化，探討兩岸茶文化、茶產業合作發展的美好願景。