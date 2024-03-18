福建進出口占比 民企首超6成

今年來，一批批海外客商來到東方科技集團（漳州）有限公司，要求私人定製。該公司副總裁陳志宏表示目前公司專屬訂單已躍升至總量一半。

中新社報導，「近幾年愈來愈多海外客戶，尋求通過差異化產品提升競爭力，這是我們海外訂單增加的外因。」陳志宏認為，這也與公司對國際標準的跟進、對新技術的響應密不可分。

在陳志宏看來，中國大陸提倡加快形成新質生產力，聚焦高科技、高效能、高質量發展，推動科技創新在企業具體實踐，是當下公司依然保持平穩增長的內因。

這家大陸國家級高新技術企業海外訂單向好，是福建民營企業向「新」而行擴出口的縮影。據福州、廈門海關統計，今年前2個月，福建省民營企業進出口2073.5億元（人民幣，下同），同比增長21.9%，占同期福建省外貿進出口總值的62.1%，占比首超六成。

對海外銷量信心滿滿的，還有深耕光伏（太陽能）支架領域十餘年的福建安泰新能源科技有限公司。作為智能光伏試點示範企業，該公司在印尼、印度、土耳其以及福建、江蘇、天津等地設六大生產製造基地，已為全球90多個國家和地區提供光伏固定支架和跟蹤支架，累計全球出貨量達33.2吉瓦。

此外，融入一帶一路建設，拓展國際市場，成為福建民營企業發展的一大亮點。來自海關的統計數據顯示，今年前2個月，福建民營企業對一帶一路共建國家進出口1059.4億元，同比增長27.6％，占同期福建省對一帶一路共建國家進出口總值的61.6％。

漳州中科智谷科技有限公司總裁助理林曉強說，除一帶一路共建國家訂單外，公司還將開發海外新興市場，如拉美地區。