價格戰打不停 車市八成品牌恐消失

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中新財經報導，3月大陸汽車價格戰勢逐漸白熱化，覆蓋車型也從電動車蔓延至燃油車，部分車型甚至出現「一天一個價」的現象。長安汽車董事長朱華榮預測指出，今年銷量前十的車企將占據接近85%的市場，未來幾年有80%的品牌或關停併轉（關閉、停辦、合併、轉變產品或產業）。

去年價格戰由特斯拉在開年打響第一槍，今年則由比亞迪在2月中下旬率先降價，雖然價格戰較去年來得遲，但力度依舊不減。報導稱，有消費者經歷「上午交錢、下午提車、傍晚降價」的尷尬。部分經銷商表示，與以往有所不同，車企通知降價的消息來得太快，店裡經常來不及跟消費者解釋。

北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔表示，去年車市「價格戰」背後一部分原因在於「國六A」排放標準車型面臨換代，急於清理庫存，今年車市的「價格戰」很可能在下半年也不會「偃旗息鼓」，反而會貫穿全年。

庫存 消費者 特斯拉

延伸閱讀

面對比亞迪低價攻勢　Tesla特斯拉不得不降價？

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

特斯拉銷售量被比亞迪超越 但核心競爭力仍明顯具優勢

拒陸客、禁比亞迪設廠！印度總理莫迪強硬霸氣 謝金河：台商在印商機來了

相關新聞

37搶1職 陸560萬人爭鐵飯碗

在中國大陸經濟復甦疲弱、民間企業頻傳裁員下，近日大陸廿五省舉辦地方公務員筆試（省考），吸引超過五六○萬人報考，年增率高達...

兩岸微流行／陸12省 充電樁全覆蓋

為提高農村地區新能源汽車消費潛力，大陸官方去年五月發布關於加速推動充電基礎設施建設更好支持新能源車下鄉和鄉村振興的實施意...

比亞迪董座看市場 王傳福：新能源車打淘汰賽

大陸汽車大廠比亞迪董事長王傳福16日指出，上周新能源車滲透率已達48.2%，若按此速度繼續發展，預計未來三個月內新能源汽...

阿里出脫大潤發盒馬鮮生

傳阿里巴巴擬出售大潤發、盒馬鮮生合計人民幣300億元（約新台幣1,320億元）給中糧集團，消息人士指這是阿里創辦人馬雲在...

雲南、南投紅茶協會 簽友好合作協定

「雲南昌寧與台灣南投兩岸茶葉協會友好座談會」，日前在昌寧紅茶協會如期舉行；昌寧紅茶協會和台灣南投縣自然農法紅茶文化發展協...

從投行看大陸／台商面臨租稅環境變化分析

台商將因全球租稅新規面臨稅務成本進一步上升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。