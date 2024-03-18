價格戰打不停 車市八成品牌恐消失

中新財經報導，3月大陸汽車價格戰勢逐漸白熱化，覆蓋車型也從電動車蔓延至燃油車，部分車型甚至出現「一天一個價」的現象。長安汽車董事長朱華榮預測指出，今年銷量前十的車企將占據接近85%的市場，未來幾年有80%的品牌或關停併轉（關閉、停辦、合併、轉變產品或產業）。

去年價格戰由特斯拉在開年打響第一槍，今年則由比亞迪在2月中下旬率先降價，雖然價格戰較去年來得遲，但力度依舊不減。報導稱，有消費者經歷「上午交錢、下午提車、傍晚降價」的尷尬。部分經銷商表示，與以往有所不同，車企通知降價的消息來得太快，店裡經常來不及跟消費者解釋。

北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔表示，去年車市「價格戰」背後一部分原因在於「國六A」排放標準車型面臨換代，急於清理庫存，今年車市的「價格戰」很可能在下半年也不會「偃旗息鼓」，反而會貫穿全年。