寧德時代：首個磷酸鐵鋰電池的滑板底盤下半年量產

在中國電動汽車百人會論壇（2024）上，寧德時代（上海）智慧科技有限公司董事總經理楊漢兵17日透露，寧德時代的第一個基於磷酸鐵鋰電池的滑板底盤產品將於今年下半年量產。

澎湃新聞報導，什麼是滑板底盤？隨著新能源汽車快速發展，電動底盤的概念應運而生，這時汽車底盤是以三電為中心，不需要大量的分散式電控單元，而是用少量但高性能的計算單元。

在楊漢兵看來，滑板底盤在新能源乘用車領域有極大的發展前景，首先，電動汽車消費者需求在改變，汽車屬性發生了極大變化。電動汽車發展正在逐漸從追求速度和動力性能的代步工具演變成為注重場景和用戶體驗的大型智慧型終端。

其次，智慧化浪潮中，汽車工業進入了摩爾定律時代。「作為車企是不是應該再重複投入10億、幾十億去卷已經可以成熟的、標準化的底盤硬體？」楊漢兵說。

據瞭解，寧德時代醞釀滑板底盤技術從2018年開始。當年，寧德時代集團內部 為CTC技術（電芯直接放入底盤）立項。2021年，寧德時代（上海）智慧科技有限公司正式成立，在臨港建立研發中心和測試基地，同時也開始佈局量產製造基地。

楊漢兵介紹，寧德時代的滑板底盤是以CTC技術為基礎，高效、輕量、低成本、安全為導向研發的智慧一體化底盤。最顯著的特點就是上下車體解耦，包括機械解耦、電子電器解耦、軟體解耦，解耦後，底盤承擔包括能量（電池）、三電以及移動、安全、運動功能，成為一個可獨立行駛的載體。其商業應用將更好地助力車企節約資源，集中精力聚焦在智慧化用戶體驗上。

楊漢兵分析寧德時代作為一家動力電池企業研發生產滑板底盤的優勢。首先是快。「我們有信心讓主機廠18個月之內出一款新車，跟以前的主機廠36個月、48個月的時間相比大大縮短。」楊漢兵說。

其次是省。寧德時代的滑板底盤成為標準以後，平臺化的零部件、行業共用會帶來巨大的成本優勢。一方面可以降低整車開發的初始成本，車企的多個車型共用一個平臺；另一方面能夠降低車企底盤本身的BOM成本。

楊漢兵特別強調，寧德時代的滑板底盤產品只會收取主機廠自己開發費用的約1/3價錢，因此主機廠可以節省60-70%的開發費用；甯德時代的BOM成本也可以讓主機廠BOM成本下降5%左右，所以這兩部分成本的節省會為主機廠帶來優惠。

三是自由。據其介紹，裝載寧德時代滑板底盤的車輛碰撞的能量85%可以被滑板底盤吸收，大大地減少在造車時造型對安全的影響程度。而且開放的E介面和機械介面可以讓汽車的設計師、產品經理在造型設計、智慧化體驗功能開發中更加自由發揮。

楊漢兵指出，在整車的電耗、低溫續航保持能力、基於長續航動力電池系統快充和被動安全、主動安全等方面，寧德時代也具有創新性和先進性，例如寧德時代的滑板底盤，百公里電耗只有11度（1度電跑9公里），比現在國內國外的任何汽車電耗都要低。

楊漢兵說，搭載115度的三元鋰電池滑板底盤的汽車能夠行駛1,012公里，而其他友商車廠可能需要15度電、16度電形式100公里。在氣溫零下7度時，很多新能源車輛的續航里程會下降40%左右，而寧德時代現在做到了續航里程只下降33%，下一步的目標是要做到只下降30%。

其次，快充是寧德時代的優勢，寧德時代的滑板底盤10分鐘SOC可以做到30%-80%，為此，公司全棧研發800V的電驅系統，系統的綜合效率是91.5%，最新的測試結果達到了91.7%。

據瞭解，目前在滑板底盤上和寧德時代合作的車企有哪吒汽車、越南的Vinfast。2022年11月，寧德時代還與創業板上市公司阿爾特、壁虎科技簽署了《戰略合作框架協定》，未來三方將建立滑板底盤等領域的產業生態聯盟。