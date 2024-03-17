救命錢來了？萬科大股東深鐵擬認購REIT逾48億元

救命錢來了嗎？3月15日晚間，萬科A發出公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團有限公司近日擬透過策略配售方式認購中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金（印力消費REIT），深鐵集團將認購不超過該基金募集份額總額的30%。

綜合中國經營報、界面新聞報導，萬科公告指，印力消費REIT的募集份額總額為10億份，首次發行擬投資的基礎建設資產為杭州西溪印象城。截至2023年6月30日，杭州西溪印象城估值為人民億39.59億元，募集份額總額為10億份。以此節點資料計算，深鐵集團將買進3億份，認購金額將超過人民幣11億元（約合新台幣48.4億元）。

萬科方面表示，自2017年深鐵集團入股萬科以來，雙方已在多領域持續、深入開展各類合作。「此次深圳國資和萬科從過往業務層面的合作延伸到REITs投資，雙方的合作形式進一步豐富和拓寬，這也為未來合作提供了更大的想像空間。」

此外，萬科公告再指，深鐵集團已於近日與印力消費REIT的基金管理人中金基金管理有限公司簽署了《中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金策略投資者配售協議》。印力消費REIT類型為契約型封閉式基礎建設基金，深鐵集團的最終認購份額數量以基金管理人屆時的公告為準。

去年11月，印力消費REIT獲得中國證監會核准註冊，成為大陸首批核准的消費基礎設施REITs之一。當時，萬科表示，印力消費REIT如成功發行，將助力萬科的商業業務建構完整的「投、融、管、退」商業模式閉環，實現資產和資金更有效率地運轉，在更低的財務負擔下實現業務的持續健康發展。

值得注意的是，深鐵集團曾於去年11月表態稱，深圳國資及深鐵集團均力挺萬科，並在當時提出具體支持措施，其中包括擬拿出真金白銀為萬科注入新的流動性但萬科同時在公告中對上述支持措施給出「尚無任何具體安排，存在不確定性」的表述，市場因而保持觀望態度。

萬科透露，截至目前，設立發行印力消費REIT相關工作仍在進行中，萬科也將根據相關事項進展情況，並依照相關法規適時作出進一步公告。

此外，萬科公告中還表示，深鐵集團擬認購中金印力消費REIT體現第一大股東對本集團的有力支持，也體現其對中金印力消費REIT投資價值的認可及對該資產上市平台長期發展的信心，有助於本集團及印力集團盤活存量商業資產，提升資產管理能力。除深鐵集團外，部分深圳其他國資企業也基於對本集團的支持以及對中金印力消費REIT長期發展的信心，將參與中金印力消費REIT戰略配售。

據了解，深鐵集團是對萬科持股比例為27.18%，深鐵集團又由深圳國資全資控股。印力集團為萬科聯營公司，2016年，萬科透過全資子公司聯合合作方設立投資基金，收購印力集團96.55%股權。截至2023年6月30日，持股不變。從募集計畫來看，中金印力消費REIT計畫擬募集金額約40億元。

財報顯示，2023年前三季，萬科商業營運業務營收65.8億元，年增5.2%。其中，印力管理的專案營業收入41.8億元，年增3.4%，顯示印力貢獻了主要增長，並且為萬科幾個事業部商業板塊的核心資產。

有業內人士認為，地產企業經營性資產融資能提升現金流，如發行公募REITs。對目前的萬科而言，本次REITs順利發行無疑能紓困應急。