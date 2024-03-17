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陸企發豪語：10年後全球前十大電動車廠 中國占一半

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國去年已超越日本，成為全球最大汽車出口國。圖為3月12日， 4,000輛上汽集團乘用車正準備從福州港運往荷蘭、埃及、英國等國。（新華社）
中國去年已超越日本，成為全球最大汽車出口國。圖為3月12日， 4,000輛上汽集團乘用車正準備從福州港運往荷蘭、埃及、英國等國。（新華社）

大陸新能源汽車產業快速崛起，造車「新勢力」之一的蔚來汽車CEO李斌預期，大陸汽車產業將「超韓趕日」。李斌說，他非常堅定地認為，十年後，全球智能電動汽車產業的前十名，將有五家是中國公司。

據上海《澎湃新聞》報導，在16日舉行的「中國電動汽車百人會論壇（2024）」上，李斌表示，現在正處於「油電交接」時期，各種壓力都積攢到一起了，油車能賺錢，有打價格戰的基礎，它一打價格戰，就一定會傳導到新能源車。

因此他認為，當前大陸車市價格戰是非常正常的事情，是正常的商業發展的過程，最終一定會回歸到商業的本質，也就是企業能夠為用戶創造什麼價值。

目前日本和韓國車廠在全球汽車產業中約占40%的份額。李斌樂觀預期，不久的將來，中國在全球汽車市場的競爭中將會超越日本和韓國。

此外，即將在本月28日推出新能源汽車的大陸手機大廠小米集團董事長雷軍也發下豪語稱，小米汽車將通過15年到20年的努力，成為全球前五的車廠之一。

雷軍近日在個人微博稱，小米汽車將為中國汽車工業全面崛起而奮鬥。他早前也曾表態，小米要打造汽車工業新時代的「夢想之車」，做好看、好開、舒適、安全的移動智能空間

北京《新京報》則報導，中國電動汽車百人會副理事長、中國科學院院士歐陽明高在前述這場論壇上預言，2030年前，中國大陸基於生成式人工智能（AI）的全自動駕駛轎車商業化出現，將是大概率事件。

大陸近年汽車產業表現強勁，今年前兩個月，大陸汽車出口82.2萬輛，較去年同期又大幅增長30.5%。（新華社）
大陸近年汽車產業表現強勁，今年前兩個月，大陸汽車出口82.2萬輛，較去年同期又大幅增長30.5%。（新華社）

日本 電動汽車

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