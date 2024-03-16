睽違約3年…華為海思亮劍 攜朱雀、星閃黑科技亮相AWE

華為旗下的半導體廠商海思晶片近期於上海中國家電及消費電子博覽會（AWE2024）參與展出。現場工作人員16日向記者表示，本次參展為海思約三年多來在歷經疫情等其他因素後，首度參與的大規模會展。外界認為這是海思半導體被制裁後首次「亮劍」，本次除展出華為「鴻鵠」、「星閃」等眾多「黑科技」外，也首度展出顯示屏新解決方案「朱雀」。從海思的參展，或印證華為事業逐步「回歸常態」。

綜合現場工作人員說明與陸媒報導，朱雀顯示解決方案中提供了AI真實顯示技術，讓顯示更真實、更流暢、更實時，同時具備低耗能特點，且融入Hi-SightCare健康護眼技術。

海思為半導體與器件設計公司，前身為華為集成電路設計中心，1991年啟動集成電路設計及研發業務，2004年註冊成立實體公司，提供海思晶片對外銷售及服務。但2019年5月，作為華為旗下設計麒麟晶片的實體，因華為被列入出口管制「實體清單」，深受重創。

現場工作人員對記者強調，目前展場上所有海思晶片都在大陸國內進行製作。

而在海思晶片的隔壁展場上，母公司華為則展出人車家全一體生態，除展出全屋智慧家居技術外，現場也展出問界M5等電動車型。

值得注意的是，華為智慧屏V5系列迎來75英吋新品，「巨幕手機」家族再添新品，宣告華為「巨幕手機」產品尺寸進一步補齊。而該巨幕手機採用「靈犀」指向遙控，讓操作顯示屏遙控器等同於操作手機一樣輕巧、靈敏，一指即控。該產品成為華為展場上的一個亮點。

號稱亞洲規模最大的2024年中國家電及消費電子博覽會（簡稱稱AWE）14日至17日在上海新國際博覽中心舉行。本屆AWE主題為「智慧科技，創享生活」，以智慧科技為重點展示。會展中能觀賞到智慧家居與消費電子前沿技術。