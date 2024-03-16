防偽科技圈錢 陸證監會加強監管

陸股近一年來是全球最弱股市，為提升陸股投資價值，大陸證監會昨天發布多項政策新規。其中，共八項政策措施以提高上市公司品質，並強調要切實防範拼湊技術的「偽科技」，讓真正有科技含量的未盈利企業上市，統籌好支持科技發展與保護投資者合法權益。再是推動上市公司一年多次分紅，以提高市場投資信心。

大陸證監會一個月來圍繞打擊財務造假、嚴格規範減持、加大分紅監管、加強市值管理等各方關注的重點問題，提出多項具體政策措施。

最新的舉措包括：研究將上市公司市值管理納入企業內外部考核評價體系，對分紅採取強約束措施，推動一年多次分紅，引導優質大市值上市公司中期（半年度）分紅，發揮示範引領作用，積極提升投資者回報能力和水準。

其中，對多年未分紅或股利支付率偏低的上市公司，將透過強制資訊披露、限制控股股東減持、實施其他風險警示（ＳＴ）等方式加強監管約束。上市公司以現金為對價，採用要約方式、集中競價方式回購股份並註銷股份的，回購註銷金額納入股利支付率計算。

同時，對高管透過離婚、質押平倉、轉融通出借、融券賣出等方式繞道減持的行為嚴格監管。責令違規主體購回違規減持的股份並上繳價差。

在嚴格把關上市企業品質方面。證監會指出，嚴禁以「圈錢」為目的盲目謀求上市、過度融資。要求擬上市企業的財務數據準確真實反映企業經營能力，嚴審「偽科技」、突擊衝業績等問題，對財務造假、虛假陳述等行為須及時依法嚴肅追責。

證監會表示，將結合過往上市企業總體情況，指導滬深交易所研究修改有關板塊的上市規則，適度提高部分板塊的財務指標，還將從嚴監管未盈利企業上市。同時，研究要求擬上市企業的有關股東在招股說明書中承諾，上市後三年內業績出現大幅下滑的，採取延長股份鎖定期（閉鎖期）等措施。

針對證券公司和公募基金監管，證監會要求堅決糾治拜金主義、奢靡享樂、急功近利、「炫富」等不良風氣，加強從業人員管理和廉潔從業監管；要壓實仲介機構「看門人」責任，建立對仲介機構的常態化滾動式現場監管機制，督導檢查保薦機構、律師和註冊會計師履職盡責情況。

這是上海市委副書記吳清二月七日接任證監會主席後一連串政策的最新舉措。吳清上任一個多月來，上證已從二千八百點升上到昨天的三千零五十四點。