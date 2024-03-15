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華為全球營收 衝破3兆元

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤。（截自華為官網）
華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤。（截自華為官網）

大陸科技大廠華為去（2023）年憑藉新手機及汽車等業務重返全球視野。華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤昨（14）日表示，華為去年全球銷售收入超過人民幣7,000億元（約新台幣3.08兆元），年增超過9%。其中，在大陸區企業業務收入增速超過25%。

華為於14日至15日在深圳舉行2024年合作夥伴大會，汪濤在主題演講中稱，華為始終保持對研發的強力投入，透過技術創新來構築產品和解決方案的競爭力。2021至2023年的研發投入均占營收超過20%。而在2023年時，華為的研發投入總額排名居於全球前五。

華為去年10月在官網發布2023年前三季經營業績，去年前三季公司實現銷售收入人民幣4,566億元，年增2.4%；淨利率16%。而上年同期，華為實現銷售收入人民幣4,458億元，淨利率為6.1%。

以此推算，華為去年第4季實現銷售收入超過人民幣2,400億元，占全年銷售收入近35％。

分析指出，華為去年8月29日發布Mate 60系列，火爆整個大陸手機市場，並帶動華為營運恢復高速成長。華為這次並未發布去年淨利，而從去年前三季淨利率較上年同期大幅增長近十個百分點來看，可以預期2023年華為淨利將出現明顯增長。

此前，知名分析師郭明錤曾經預測，華為Mate 60 Pro發布後四個月內，出貨量已達到約600萬支，發布一年內的銷量預計將至少達到1,200萬支。

鳳凰網旗下自媒體平台「大風號」指出，從近期華爾街見聞報導中提到的華為Mate 60系列和Mate X5系列機型合計銷量突破1,000萬支來看，上述郭明錤的預測顯然有些保守。　華為手機的火爆銷量更令其成為大陸國內慘澹市場中的一枝獨秀。

根據Counterpoint報告，今（2024）年初前六周，大陸國內智慧手機銷量年減7%，其中蘋果、OPPO、vivo等廠商都出現了兩位數的下滑，蘋果的降幅達到了24%，OPPO的降幅為29%。

在一片蕭瑟之中，華為卻實現了64%的銷量年增率，另一家實現年增長的是榮耀，年漲幅2%。

面對華為的強勢回歸，榮耀、小米、OPPO、vivo等大陸國內廠商都在積極進行調整，技術方面的大招同樣不少，從AI大模型到自研作業系統，重大新品一個接一個拋向市場，蘋果也可能將在6月的WWDC上公布AI相關的最新進展。

人民幣 深圳 華爾街

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