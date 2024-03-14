有港澳沒台灣？小鵬汽車CEO喊布局出海2.0戰略 與福斯合作進展順利

面對大陸車市競爭，拓展海外市場成為車企出路。大陸全國人大代表，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬在大陸兩會（政協、人大）期間在京接受書面採訪指出，2024年即將進入德國、法國等歐洲市場的計劃，同時右舵車型將於2024年下半年推出，為進入泰國、新加坡、馬來西亞、香港、澳門等右舵車市場做好準備。外界關注大陸電動車是否有台灣布局，不過小鵬汽車計劃內未提台灣，台灣消費者要能購買小鵬電動車可能要再等待一段不短日子。

1月底有傳聞指出大陸電動車品牌在2024年要進軍台灣，並稱車企裕隆集團正在與比亞迪、奇瑞等大陸電動車品牌商談代理合作。該消息隨即遭到裕隆集團澄清否認，而經濟部官員也表示，台灣法規上目前未開放大陸整車輸入；車輛公會也稱，目前政府政策規定汽車整車、底盤及少數幾項零組件貨品是禁止從中國大陸進口，但現行法令未禁止在台組裝中國大陸品牌車輛及販售之規定。

何小鵬指出，小鵬汽車加速布局出海2.0戰略，越來越多的海外優質經銷商選擇加入小鵬汽車合作夥伴行列，共同致力於將搭載最新技術的智慧電動汽車帶給當地消費者。

對於小鵬汽車的競爭優勢，何小鵬表示，小鵬汽車的XNGP智慧輔助駕駛、800伏碳化矽超快充平台、智慧座艙、智慧語音等功能在技術水平、可用範圍、用戶體驗等方面均處於行業領先地位。這也為其贏得德國車企福斯集團等重要合作夥伴的青睞。

對於競爭激烈的電動車行業，何小鵬認為，市場競爭就是用合適的資源，獲得合適的能力，然後在競爭的情況下獲取合適的價值，而且要符合高質量的市場經濟體系，便是合理的。

而面對車市已經開始的淘汰賽，何小鵬說，堅信必須做好科技創新，必須做到企業運營無短板，必須真正滿足客戶需求，才可以走向成功。小鵬汽車要做的就是抓住機遇，加強科技創新，努力將更好的技術、高質量的產品批量推出並帶到全球，讓中國創新走向世界。

外界關注小鵬汽車與福斯集團的合作，何小鵬稱項目進展很順利，並說「本次合作對於中國的汽車行業具有跨時代意義」。他說，「我和Ralf（福斯集團中國CEO）也多次交流，我們認為小鵬和大眾（福斯）的優勢互補，雙方對於技術的理念非常純粹，對於未來全球電動車行業的願景也非常契合。」

何小鵬表示，雙方合作中，福斯汽車可以利用小鵬汽車行業領先的智慧輔助駕駛、智慧座艙等技術，讓行業領先的技術能在大眾的車型上迅速、廣泛落地；而小鵬汽車則有機會向福斯汽車學習世界級的供應鏈管理、營銷渠道以及國際化經驗。