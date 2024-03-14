快訊

00940討論爆表 還沒上市就有自救會！申購量龐大券商吃不消

69歲成龍近照曝光 網驚「迅速老化」嘆：歲月也不饒過武打巨星

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有港澳沒台灣？小鵬汽車CEO喊布局出海2.0戰略 與福斯合作進展順利

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
小鵬汽車董事長何小鵬指出右舵車型將於2024年下半年推出，為進入泰國、新加坡、馬來西亞、香港、澳門等右舵車市場做好準備圖取自觀察者網
小鵬汽車董事長何小鵬指出右舵車型將於2024年下半年推出，為進入泰國、新加坡、馬來西亞、香港、澳門等右舵車市場做好準備圖取自觀察者網

面對大陸車市競爭，拓展海外市場成為車企出路。大陸全國人大代表，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬在大陸兩會（政協、人大）期間在京接受書面採訪指出，2024年即將進入德國、法國等歐洲市場的計劃，同時右舵車型將於2024年下半年推出，為進入泰國、新加坡、馬來西亞、香港、澳門等右舵車市場做好準備。外界關注大陸電動車是否有台灣布局，不過小鵬汽車計劃內未提台灣，台灣消費者要能購買小鵬電動車可能要再等待一段不短日子。

1月底有傳聞指出大陸電動車品牌在2024年要進軍台灣，並稱車企裕隆集團正在與比亞迪、奇瑞等大陸電動車品牌商談代理合作。該消息隨即遭到裕隆集團澄清否認，而經濟部官員也表示，台灣法規上目前未開放大陸整車輸入；車輛公會也稱，目前政府政策規定汽車整車、底盤及少數幾項零組件貨品是禁止從中國大陸進口，但現行法令未禁止在台組裝中國大陸品牌車輛及販售之規定。

何小鵬指出，小鵬汽車加速布局出海2.0戰略，越來越多的海外優質經銷商選擇加入小鵬汽車合作夥伴行列，共同致力於將搭載最新技術的智慧電動汽車帶給當地消費者。

對於小鵬汽車的競爭優勢，何小鵬表示，小鵬汽車的XNGP智慧輔助駕駛、800伏碳化矽超快充平台、智慧座艙、智慧語音等功能在技術水平、可用範圍、用戶體驗等方面均處於行業領先地位。這也為其贏得德國車企福斯集團等重要合作夥伴的青睞。

對於競爭激烈的電動車行業，何小鵬認為，市場競爭就是用合適的資源，獲得合適的能力，然後在競爭的情況下獲取合適的價值，而且要符合高質量的市場經濟體系，便是合理的。

而面對車市已經開始的淘汰賽，何小鵬說，堅信必須做好科技創新，必須做到企業運營無短板，必須真正滿足客戶需求，才可以走向成功。小鵬汽車要做的就是抓住機遇，加強科技創新，努力將更好的技術、高質量的產品批量推出並帶到全球，讓中國創新走向世界。

外界關注小鵬汽車與福斯集團的合作，何小鵬稱項目進展很順利，並說「本次合作對於中國的汽車行業具有跨時代意義」。他說，「我和Ralf（福斯集團中國CEO）也多次交流，我們認為小鵬和大眾（福斯）的優勢互補，雙方對於技術的理念非常純粹，對於未來全球電動車行業的願景也非常契合。」

何小鵬表示，雙方合作中，福斯汽車可以利用小鵬汽車行業領先的智慧輔助駕駛、智慧座艙等技術，讓行業領先的技術能在大眾的車型上迅速、廣泛落地；而小鵬汽車則有機會向福斯汽車學習世界級的供應鏈管理、營銷渠道以及國際化經驗。

品牌 福斯 輔助駕駛 電動汽車

延伸閱讀

鍾明軒中國行惹議！國台辦首發聲：大陸不可怕

葉倫：美國將採取行動確保國內電動車製造商成功 降低對陸依賴

歐美需求趨緩 車商電動車轉型漸降溫

謝鋒諷美：把電動車看作帶輪子的智慧手機、起重機當特洛伊木馬

相關新聞

怒控美國TikTok禁令！陸外交部發逾六千字報告 批言論自由「名不副實」

面對美國國會推動針對TikTok的禁令，大陸外交部14日發布逾6,000字的《美國所謂「言論自由」的事實真相》報告，指控...

要求與字節跳動切割！美國會通過禁TikTok法案 陸商務部：將採一切必要措施

美國國會眾議院表決通過針對TikTok（抖音海外版）的法案，要求大陸公司字節跳動剝離對其的控制權，否則TikTok將被美...

華為去年銷售收入超人民幣7,000億元 年增逾9%

大陸智慧手機大廠華為在去（2023）年憑新手機及汽車等業務重返全球視野。華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪...

阿里計畫三年投11億美元 在韓國建綜合物流中心

大陸電商市場競爭白熱化，大陸電商巨頭阿里巴巴集團將進一步朝海外尋找海外更多可能性。韓媒指出，阿里巴巴集團計劃，未來三年內...

新賽道！海爾董事長：料智慧家居未來三至五年翻倍增長

大陸國務院總理李強5日在本屆人大會議進行政府工作報告時提及，積極培育智慧家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費...

陸「房市風向標」取消中古屋限購 學者喊早該取消：杭州去庫存壓力太大

在中國房市交易持續且快速惡化的背景下，城市房地產風向標之一的杭州今天公布，全市中古屋不再限購，全國民眾都可以買杭州任何區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。