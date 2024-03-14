要求與字節跳動切割！美國會通過禁TikTok法案 陸商務部：將採一切必要措施

美國國會眾議院表決通過針對TikTok（抖音海外版）的法案，要求大陸公司字節跳動剝離對其的控制權，否則TikTok將被美封禁。大陸商務部新聞發言人何亞東14日回應說，中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。

何亞東14日主持大陸商務部例行記者會，他說，我們關注到了美國國會的這一動向，美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和非 歧視的環境。

何亞東表示，相關方應嚴格遵守中國法律法規，中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。

美國眾議院於當地時間13日通過法案，要求TikTok在6個月內與母公司「字節跳動」撤資切割，否則將應用程式商店提供TikTok。