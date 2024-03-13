兩岸合資「東南汽車」走入歷史 陸企奇瑞集團全資控股

據大陸網路媒體《觀察者網》報導，曾是兩岸合資車企的先河、擁有近30年歷史的福建「東南汽車」已走入歷史。企業資訊系統「天眼查」的資料顯示，奇瑞已成功收購東南汽車資產，同時取得了東南汽車位於福建的生產基地。

報導稱，東南汽車誕生於1995年，由福建汽車工業集團與台灣裕隆集團旗下的中華汽車以50%：50%的比例合資成立，曾是兩岸合資的最大汽車製造商。2006年4月，為提升品牌力，東南汽車引入三菱股權，使合資公司股權比例變為東南50%、中華25%、三菱25%。

儘管東南汽車曾於2008推出首款自主研發車型V3菱悅上市，憑借高配低價的性價比優勢，很快在大陸三、四線城市獲得一席之地，累計銷量40萬。但因三菱謀求更高的股比，雙方合作出現明顯裂痕，2014年，三菱宣布與東南汽車的合作到期後不再續約。

東南汽車2017年銷量曾突破15萬輛，但因自主研發實力不足，加上未能跟上大陸近年的新能源車風潮，2019年東南汽車銷量大幅降至3萬輛，2021年更是只有8,000輛左右的水準。

財報數據顯示，2010-2020年，東南汽車總虧損近新台幣50億元。

大陸黃河科技學院客座教授張翔表示，收購東南汽車對奇瑞汽車而言是非常正確的戰略行動，可謂一舉兩得：奇瑞汽車近年來發展迅速，收購東南汽車後，可減少新建工廠的投資與時間周期，同時在福建的布局也有助於擴大奇瑞在大陸東南沿海的市場規模。

另一方面，奇瑞去年出口總量近94萬輛，超過總銷量的一半，而大陸東南沿海地區港口集中，也將有利於奇瑞出口業務。