陸駐聯副代表呼籲G20推動世界濟成長 歡迎加入一帶一路合作

據新華社，中國常駐聯合國副代表戴兵12日在二十國集團（G20）工作吹風會上發言，呼籲G20推動世界經濟成長。戴兵說，當前世界經濟復甦乏力，全球挑戰層出不窮。中方期待G20重溫成立初心、弘揚夥伴精神、加強團結合作，推動世界經濟強勁、永續、包容、平衡成長。他並表示，歡迎G20國家積極參與一帶一路倡議合作。

戴兵提出四點建議，第一是將發展置於合作優先位置。他表示，中方願同各方加強減貧、糧食安全、消除不平等等領域合作，為加速落實2O30年永續發展議程注入動力。中國提出並積極落實「一帶一路」和全球發展倡議，歡迎G20成員積極參與倡議合作，共同推動全球發展議程。

其次是是開展宏觀經濟政策合作。他說，G20成員要加強宏觀經濟政策協調，築牢全球金融安全網，有效防範經濟金融風險。要努力做大全球市場，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通，推動建立開放型世界經濟，為世界經濟成長創造有利環境。

第三則是挖掘數位經濟潛力。戴兵提到，G20成員應繼續推動高品質數位互聯互通，彌合數位鴻溝，營造開放、包容、非歧視的數位經濟環境。

第四則是繼續推動全球經濟治理改革。他說，布雷頓森林機構（國際貨幣基金與世界銀行）治理應反映世界經濟格局變化，提升新興市場和發展中國家代表性和話語權。

戴兵說，中方祝賀巴西接任G20輪值主席國。中方願同各方共同努力，支持巴西舉辦一場成功的G20峰會，為世界經濟復甦與全球繁榮發展做出貢獻。