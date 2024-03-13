智造升級 北京昌平小米廠投產

位於北京昌平的小米智慧工廠，近日正式投產。該工廠是小米第一個以生產高端旗艦手機為主、成規模化量產交付的自建自營工廠，年產能超千萬台，目標是成為「燈塔工廠」。

據介紹，2020年建成的小米亦莊工廠，已具備年產百萬台智慧手機的能力，比傳統工廠效率提升60%。而且工廠恒溫恒濕，夜間生產時也不見燈火通明，只有燈帶閃爍著提示設備運轉情況，一部部手機接連下線，幾乎看不到工人來往。

此次落成並投產的小米智慧工廠，隸屬於小米昌平園區，整個園區包括小米智慧工廠、小米創研中心、小米未來產業園及配套辦公樓，總占地287畝，總投資121億元人民幣。

小米智慧工廠構建高度智慧化生產體系，注重核心技術自研。該工廠不僅將承擔小米14系列生產任務，還完成即將發布的小米14 Ultra在生產階段的關鍵驗證。

「小米14系列的兩款限量定制色海灣藍、橄欖綠手機就正在這裡生產。」技術人員介紹，傳統手機製造產線靈活性差，裝備調試複雜，生產線的換線、混線難度大，在產能爬坡的關鍵階段往往要付出巨大成本。而小米智慧工廠一開始就決定全面自研軟體和裝備，目前組測包裝備96.8%自研，軟體100%自研，全廠專利數量超500件，並利用了物聯網、5G、雲計算、大資料、人工智慧等先進技術，生產現場的智慧裝備和物流裝備資料都可即時採集，從而支撐品質、成本、交付的相關指標優化。

小米相關負責人介紹，未來位於亦莊、昌平的兩座小米工廠，將一起形成「研發+量產」的產業協同效應，全面展開其智慧製造布局。

小米智慧工廠是北京智造升級的縮影。資料顯示，北京已完成103家數位化車間和智慧工廠的建設，其中包括三一重工北京樁機工廠、福田康明斯發動機有限公司等多家「燈塔工廠」。「燈塔工廠」通過數位化、網路化和智慧化手段，實現生產過程全面自動化、精確化，代表當今全球製造業領域智慧製造和數位化最高水準。