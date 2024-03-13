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不懼價格戰？小米電動車月底發布

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
小米創辦人雷軍12日正式宣布，小米SU7將於3月28日正式發布。（圖／取自小米創辦人雷軍微博）
小米創辦人雷軍12日正式宣布，小米SU7將於3月28日正式發布。（圖／取自小米創辦人雷軍微博）

在美國蘋果公司放棄十年造車計畫後，中國大陸手機大廠小米創辦人雷軍昨宣布，小米的第一輛車「小米ＳＵ７」將在本月廿八日正式發布。小米汽車官方微博也表示，「上市即交付，交付即上量」，將在大陸全國廿九城、五十九家門市同步開啟預約。然而在大陸電動車市場高度「內卷」（指內部過度競爭）之際，小米能否殺出重圍，並且挺過歐美對大陸電動車的圍堵，前景恐充滿挑戰。

小米新車入局大陸車市的時間點，正值新一輪價格戰。市場龍頭比亞迪二月喊出「電比油低」降價口號後，包含長安、吉利等車企相繼宣布降價。美國電動車大廠特斯拉也在三月跟進促銷。市場競爭激烈，不少新勢力品牌還未推出量產車就已破產倒閉。

在大陸國內市場「內卷」下，出口對於大陸電動車製造商而言變得更重要，然而大陸電動車因為補貼與潛在的安全風險，除在美國面臨百分之廿五的高關稅，歐盟刻正就其展開反補貼調查，並自本月七日起要求大陸進口電動車向海關登記，作為反補貼案的預防性措施。

面對市場日益競爭，雷軍昨表示小米汽車已做好充分準備，有信心打開市場。他強調小米汽車需要做出點不一樣的東西，最重要是智慧科技。

雷軍在去年十二月底的技術發布會上，預先透露了小米ＳＵ７位為Ｃ級（中大型車）高性能生態科技轎車，誓言打造媲美保時捷與特斯拉的車款。而受新車發售消息影響，小米集團股價昨大漲百分之十一點三四。

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