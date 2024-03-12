江西對台農業招商 想借鏡福建

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2024江西（漳州）對台農業招商引資推介會，日前在福建漳州舉辦。來自漳州、泉州、廈門等地50多名台商台胞參會，對接洽談台資農業項目5個，意向投資金額7.1億元。參會台商台胞紛紛表示，近期即去江西參訪考察，進行項目洽談，抓住共贏良機。

江西省台辦主任張鋒主持推介會，他代表主辦方對與會嘉賓表示歡迎和感謝。

他表示，福建作為台胞台企登陸第一家園，正在積極探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區，很多以通促融、以惠促融、以情促融的做法經驗，值得學習借鑒。江西是大陸離台灣最近的內陸省分，是與福建山水相依的好鄰居，區位優越、交通便利、產業齊全、環境優良，承接福建台資企業拓展內需、轉型升級，具有得天獨厚的條件，熱忱歡迎廣大台商台胞到江西觀光旅遊、參訪考察、投資興業。

江西省農業農村廳副廳長李文信從江西農業發展優勢突出、商機無限、政策優惠三個方面作了專題推介。

他說，綠色是江西的底色，江西生態環境秀美、農業資源豐富、產業特色鮮明。江西戰略優勢疊加、營商環境一流，先後出台「農業七大產業二十條」、「加快推進農業產業化高品質發展的實施意見」等一批含金量高的政策措施，贛服通「江西省農業農村廳服務專區」對農業領域39項涉企經營許可事項實行全覆蓋清單管理，農業生產經營企業減稅降費政策優厚。希望廣大台商朋友多來江西考察交流，在農產品精深加工、冷鏈物流建設、農業科技創新等領域謀求更大合作，共用江西綠色崛起、農業強省的發展機遇。

台商 福建 考察

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