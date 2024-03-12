福建自貿區 探索兩岸融合新路

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「台資板」累計為台企融資23億多元，75名台胞在平潭領取個稅補貼，2300多本對台職業資格採信證書對台胞發放，「台企快服貸」解決台企貸款難問題……福建自貿區強化「因台而設」的特色，先行先試探索兩岸融合發展新路，拉緊兩岸經貿合作紐帶。

新華社報導，福建省商務廳表示，去年來，福建自貿試驗區建設有新進展，推多項對台先行先試創新舉措。

推動兩岸經貿往來方面，福建自貿區率先推出台胞註冊登記企業「全程網辦」，持台灣居民居住證的台胞註冊企業可實現自主申報、線上核驗、即時審批等一站式服務。廈門港開通直達台北的跨境電商「大三通」海運快線，「廈金航線」包船航班成為兩岸物流新渠道。

加大對台金融開放方面，率先設立大陸首個自貿區數字人民幣台企融資增信基金。推出「台企快服貸」，讓台胞在金融領域獲同等待遇，為解決台資企業「貸款難、貸款貴」探索路徑。海峽股權交易中心提升「台資板」創新服務能力，累計為台企融資23.2億元，掛牌台企131家、展示台企3000家。

福建自貿區還創新多項舉措支持台胞就業。廈門片區率先開展台胞遊艇駕駛證、機動車駕駛證換證試點，台籍郵輪乘務員培訓和管理級船員培訓試點。平潭片區率先實施台灣居民個稅補貼「免申即享」，已有75名台胞領取補貼。

報導稱，今年1月，台胞職業資格一體化服務模式入選全國自貿試驗區第五批「最佳實踐案例」，目前福建省（平潭）台胞職業資格一體化服務中心除了覆蓋全省，還在廣東、北京設立分中心，累計發放對台職業資格採信證書2300多本。

福建自貿試驗區涵蓋福州、廈門、平潭3區，2015年4月掛牌以來，緊緊圍繞「打造開放和創新融為一體的綜合改革試驗區、深化兩岸經濟合作示範區和海絲沿線國家地區開放合作新高地」建設目標，累計推出20批622項創新舉措，其中全國首創275項、對台120項。

福建省商務廳相關負責人說，福建自貿試驗區將持續探索兩岸融合發展新路，努力建設具國際影響力和競爭力的自由貿易區。

福建 職業 自貿試驗區

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