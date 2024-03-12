農夫山泉鍾睒睒 一年辭掉12職務

身價人民幣4,500億元（約新台幣2兆元）的中國大陸首富、農夫山泉董事長鍾睒睒辭去農夫山泉旗下農夫實業的法定代表人（公司負責人），陸媒發現，鍾睒睒短短一年來已辭去12家旗下公司的法定代表人，他目前尚擔任旗下87家公司法定代表人，外界關注可能跟北京當局推動「共同富裕」政策有關，避免成為政策焦點。

澎湃新聞報導，大陸國家企業信用資訊公示系統最新資訊顯示，浙江農夫實業發展有限公司發生工商變更，鍾睒睒卸任法定代表人，郭振卸任經理，新增饒明紅為法定代表人、經理，不過，鍾睒睒仍為該公司執行董事。

浙江農夫實業發展有限公司成立於2006年1月，註冊資本人民幣5,000萬元，經營範圍含食用農產品初加工、農作物栽培服務、普通機械設備安裝服務、實業投資等。股東信息顯示，該公司由農夫山泉股份有限公司全資持股。除前述變更外，浙江農夫實業發展有限公司也變更經營範圍。

據企業資訊平台《天眼查》，自去年來，鍾睒睒已卸任12家農夫山泉旗下公司的法定代表人職務。不過，鍾睒睒目前仍任包括農夫山泉股份有限公司在內的87家公司法定代表人。

值得注意的是，農夫山泉近期負面新聞不斷，在娃哈哈創辦人宗慶後去世後，農夫山泉深陷輿論漩渦。大陸網上流傳關於娃哈哈和農夫山泉的「恩怨史」，並稱「鍾睒睒早年是娃哈哈的代理商，因串貨（意指違規跨區銷售）被取消代理商資格，之後模仿娃哈哈成立農夫山泉」，還批鍾睒睒是「現代版的農夫與蛇」忘恩負義。

鍾睒睒隨後在農夫山泉公眾號發文澄清謠傳，並表達對宗慶後的崇敬之情，然而這卻仍無法停止消費者的罷飲、拒買效應。事件至今仍在發酵，有人還質疑農夫山泉旗下東方樹葉的產品包裝「媚日」。

據瀟湘晨報，兩家位在江蘇常州的7-11門市近日貼出公告，指「本店從即日起停售農夫山泉所有相關產品，店內可售來自所有國家的產品，但不會出售大陸企業媚日行為的產品。」消息掀起熱議。