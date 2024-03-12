乘用車維修保養 商機大

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

四大會計師事務所之一的普華永道（PwC）發布報告顯示，大陸乘用車維修保養業務在2023年達到人民幣1.1兆元（新台幣4.8兆元）規模，年增25.8%，一掃2022年的衰退14.2%窘境，預估未來市場規模將實現進一步成長。

中央廣電總台國際在線報導，普華永道中國汽車行業主管合夥人金軍表示，「數位化將成為提升維保（維修保養）效率與服務水準的重要驅動因素，如何透過數位化手段提升乘用車維保業務的運營效率與服務水準，進而提升售後業務綜合盈利水準與用戶滿意度，是車企值得深入思考。」

隨著宏觀環境的變化，大陸乘用車維保市場出現了結構變化與模式革新兩大趨勢。結構變化主要表現為新能源維保市場規模的快速增長、鈑噴產值及新能源相關維保業務（如三電系統維保）大幅提升。

模式革新是市場逐漸出現以客戶為中心的、重線上營運的全新服務模式；同時傳統的「被動等待」式維保業務模式已不再適應白熱化的市場競爭環境，進行商業模式創新成為車企的當務之急。

主管 會計師

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