和ChatGPT有天壤之別？百度李彥宏指不生氣：文心大模型中文上已超越

大陸科技巨頭百度集團自發布旗下人工智慧（AI）語言大模型以來，時不時在網上獲得負面評價。百度創辦人李彥宏表示，對於有「非常負面」的言論指「ChatGPT和文心一言有著天壤之別」並不生氣，希望在一年內能夠改變這些人的想法。李彥宏同時指出，文心大模型4.0在「中文」上，已經超過GPT-4。

大陸官媒央視新聞節目《對話》近日播出李彥宏的專訪。李彥宏在節目上以詩為例稱，文心大模型等大模型都能寫出一首歌，但如果要求寫一首《沁園春》詞牌的詞，ChatGPT就會完全搞不懂，它完全不行寫出一首《沁園春》詞牌的詞。「ChatGPT並不知道第一句話是4個字，還是5個字。」

然而，李彥宏坦言，對比之下，文心一言的英文訓練數據尚未有ChatGPT來的多，所以客觀上英文效果還是有差距。

針對有人評論ChatGPT和文心一言有著天壤之別的言論，李彥宏稱，「不感到生氣」，希望在一年內能夠改變這些人的想法，對於文心一言是非常有信心，「任何一個能夠拿到專業版使用權的人可以和GPT-4比較一下」。他說，有時看到不少評論文心一言的言論都把它當作一種回饋，如果是對的就會去改進，但若是不對的，「我一定要證明你是說錯了」。

李彥宏指，過去一年，文心一言用戶數量突破1億戶，文心大模型升級至4.0版本，經過重構的百度文庫等AI原生應用，實現各類數據指標的提升。對於人工智慧的發展速度，他認為「比我想像中的更慢」，並提到這個概念已被提出快70年，可能每過10年左右就有一群人說要實現通用AI，但情況比想像中複雜。

此外，李彥宏在2月底績後電話會曾透露，今年生成式人工智能與基礎模式業務將為公司帶來人民幣數10億元的增量收入，並為總收入帶來正面影響。

李彥宏表示，今年最想推動的一件事，是讓每個人都具備程式設計師的能力，他認為大模型對於人類生活的改變非常根本性，相對於過往網絡改變許多人的生活，但這波人工智慧的改變，「會更加徹底、更加深刻」。

他直言，網際網路改變了人們很多生活，但是這一波人工智慧的改變，會更加徹底、更加深刻。他指，以後基本不會存在「程式設計師」這種職業，因為只要會說話，人人都會具備程式員的能力；而未來的程式語言只會剩下兩種，「一種叫做英文，一種叫做中文」。