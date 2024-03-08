國際消費體驗區 北京加速推動
北京市商務局表示，初步統計，2024年北京將新開商業面積140萬平方米，持續推動重點項目開門迎客。同時，加快推動王府井×西單×前門、CBD×三里屯、環球影城×大運河、麗澤×首都商務新區四片國際消費體驗區建設。
中新社報導，北京市商務局相關負責人表示，2023年，北京新開大型商業設施面積240萬平方米，有效補充了京北、京西、京南地區商業設施的不足。
談到2024年商業設施布局，負責人表示，位於朝陽區的北辰薈購物中心已在今年1月開業運營，還有10餘個項目正在緊鑼密鼓建設中，包括西北旺萬象匯、海澱大悅城、昌平沙河萬達廣場、北京城市副中心萬象匯等。同時，北京還將加快推動四片國際消費體驗區建設，目前CBD×三里屯、麗澤×首都商務新區的建設方案編製已完成。
在打造融合消費場景方面，北京市商務局正在制訂《關於促進商文旅體等多元消費融合發展的行動方案》，將鼓勵各區圍繞街區、露台、濱水、淺山、賽事、演出、夜間、數字等八大場景，挖掘城市消費新空間。
負責人表示，今年，北京還將出台支持商圈品質提升和商業步行街高質量發展政策，支持商業主體升級改造，創建智慧商圈、智慧商店和商文旅體融合發展示範商圈（商場），支持商業步行街更新提升和新增培育。同時，「老字號」、「新品牌」兩手一起抓，鼓勵老字號與文化IP、新場景等跨界聯動，開發更多蘊含傳統文化和國潮元素的產品。
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