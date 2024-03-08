陸前二月出口 成績亮眼

大陸今年前兩個月進出口數據亮麗，以美元計，出口金額年增7.1%，連續四個月成長，進口年增3.5%，連增三個月，貿易順差1,251.6億美元，年增20.5%，三項數據明顯高於預期，顯示全球需求回升。

大陸海關總署昨（7）日公布，大陸今年前兩個月進出口總值9,308.6億美元，年增5.5%。其中出口5,280.1億美元，年增7.1%；進口4,028.5億美元，年增3.5%。

彭博分析，大陸今年前兩個月出口成長7.1%，遠超過經濟學家預測的1.9%，並遠優於去年12月年增幅的2.3%，表明大陸這個世界第二大經濟體正在努力站穩腳跟。

路透指出，大陸前兩個月進出口增長超出預期，說明亞洲經濟體受益於半導體需求激增。法國外貿銀行企業和投資銀行業務高級經濟學家Gary Ng說，大陸出口受益於全球科技行業周期性復甦和較低的去庫存壓力，這與韓國等其他科技市場情況相呼應。

華爾街見聞報導，若進出口金額以人民幣計價，今年前兩個月大陸進出口金額人民幣6.61兆元，創歷史同期新高，年增8.7%，主要是全球經濟及大陸國內市場逐步回溫。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，海外需求擴張及去年基期較低，今年前兩個月大陸外貿表現強勁，此外，外貿結構優化與出口新動能維持較高景氣度也是一大原因。

周茂華指出，從進口來看，前兩個月進口金額成長，體現大陸內需動能增強，進口需求回暖的態勢，從年初以來主要經濟體數據來看，全球經濟軟著陸可能性相對大一些，且歐美央行逐步轉向降息周期，有助避免全球消費急劇放緩，有利大陸外需。

另外，大陸對東協、美國、韓國進出口均增長，民營企業進出口大幅回升。東協是大陸第一大交易夥伴，與東協貿易總值人民幣9,932.4億元，年增8.1%，占大陸外貿總值15%。

歐盟是第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值人民幣8,323.9億元，下降1.3%，占12.6%。美國為第三大交易夥伴，與美國貿易總值人民幣7,077億元，增長3.7%。