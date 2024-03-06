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長電收購威騰封測企業

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸封裝測試大廠長電科技宣布，擬以約6.24億美元（新台幣198億元）現金，收購威騰（Western Digital）旗下封測企業—晟碟半導體（上海）公司80%的股權。

北京商報報導，此次收購的標的公司晟碟半導體，是一家主要從事先進快閃記憶體存儲產品的封裝和測試的企業，這或許代表未來長電科技，可能會重點關注快閃記憶體領域。

這次交易的出售方為SANDISK CHINA LIMITED，母公司是全球領先的記憶體廠商威騰電子，威騰電子自2003年起與長電科技建立起了長期合作關係，是公司的重要客戶。長電科技表示，此次交易將有助於公司與威騰電子建立起更緊密的戰略合作關係，增強客戶黏性。

資料顯示，晟碟半導體成立於2006年，位於上海市閔行區，產品類型主要包括iNAND快閃記憶體模組，SD、 MicroSD記憶體等。產品廣泛應用於移動通信、工業與物聯網、汽車、智慧家居及消費終端等領域。

長電科技表示，標的公司的經營活動和產品範圍符合公司的戰略和產品規劃，本次交易完成之後，公司將進一步有效配置資源，擴大相關產品的市占率。

目前，長電科技在快閃記憶體領域已有所布局，被市場看作是快閃記憶體概念股之一。公司2023年半年報顯示，長電科技在半導體存儲市場領域，封測服務覆蓋DRAM、Flash等各種存儲晶片產品，擁有20多年記憶體封裝量產經驗，16層NAND flash堆疊，35um超薄晶片製程能力，Hybrid異型堆疊等。

天使投資人、資深人工智慧專家郭濤表示，快閃記憶體存儲產品使用的非揮發性記憶體（Non-Volatile Memory，NVM），例如NAND快閃記憶體，能夠在斷電的情況下保持存儲的數據不丟失。

薩摩耶雲科技集團首席經濟學家鄭磊認為，未來存儲晶片行業，尤其是快閃記憶體存儲的發展前景十分廣闊。隨著5G、物聯網、人工智慧等新興技術的快速發展，對存儲晶片的需求將持續增長。

半導體 快閃

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