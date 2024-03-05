蔚來汽車去年虧損擴大 董座：用戶不支持活著沒意思、用戶支持就長命百歲

蔚來汽車5日晚間發布2023年第4季及全年財報。其中第4季營收人民幣171億元（新台幣752億元），年增6.5%。由於銷量減少，虧損人民幣53.7億元（新台幣236億元），與前年同期虧損相比減少7.2%。整車毛利率11.9%，連續兩個季度達到兩位數。

2023年全年營收人民幣556.2億元，年增12.9%。虧損人民幣207.2億元，與前年相比虧損大增43.5%。

蔚來汽車表示，今年第1季預計交付新車數量在3.1萬至3.3萬輛之間，營收在人民幣104.9億元至110.7億元之間。

21世紀經濟報導，持續虧損的業績表現，也讓蔚來汽車董事長李斌在直播時不得不面對是否會成為下一個高合汽車的直白提問，對此李斌坦言：「讓用戶來說，用戶不支持我們，我們活著也沒意思，用戶支持我們，我們就長命百歲。」

據瞭解，蔚來子品牌、面向家庭主流市場的新品牌車型將於今年發表並交付，將為蔚來帶來新的動力。

除了銷量問題，換電模式也成為蔚來最受爭議的業務，高昂的成本投入如何實現獲利。為了換電的商業模式，蔚來近期頻頻發布合作公告，先後與長安汽車、吉利控股、皖能、安徽交控、江汽集團、奇瑞集團、南網儲能等企業開展換電方面的業務合作。

2023年全年，蔚來的研發投入為人民幣134.3億元，連續兩年突破人民幣百億元。去年第4季，蔚來研發投入達人民幣39.7億元，連續五個季度突破人民幣30億元。

過去幾年中，蔚來在研發領域的投入已超過人民幣430億元，截至2024年1月底，蔚來全球申請中及已授權專利總數達8,500件。蔚來的研發投入金額和專利數量均穩居造車新勢力榜首。