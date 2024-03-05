陸經濟危機一堆重演「失落的30年」？ 林毅夫：不會成為下個日本

大陸經濟自疫後以來，復甦不如預期，加上債務、房地產危機等問題，讓外界不少分析直指，大陸或將步上日本的經濟衰退後塵，上演「失落的30年」。大陸全國政協常委、經濟委員會副主任林毅夫對此表示，不太同意此說法，並強調大陸或將成為「下一個會與美國經濟越拉越遠的日本」的情況，「不會在中國發生」。

在大陸「兩會」期間，林毅夫於5日接受媒體訪問時表示，20世紀90年代初，許多人談論日本經濟將會超越美國，結果不僅沒超越，還與美國差距一路加大。他指，當時日本出現人口老齡化，經濟增長放緩。儘管大陸目前亦面臨老齡化挑戰，但他稱，對經濟增長而言勞動力固然重要，但更重要的是有效勞動，即勞動力數量乘以勞動力質量。

林毅夫指，從大陸人口看，過去是「數量紅利」，如今是「質量紅利」。他觀察，包括大陸在內，處在追趕階段的「未富先老」國家，進入人口老齡化前10年和後10年經濟增速不僅未降，反而提高。

林毅夫解釋稱，除「人才紅利」外，處在追趕階段的「未富先老」國家技術創新、產業升級空間較大。新進入勞動力市場的勞動力教育水準提高，也使得其掌握新技術的能力更強，產業升級和生產力水準提高更快。

他提到，日本1990年代人均國內生產毛額（GDP）已超越美國，其代表的產業技術同樣屬於世界最前端，但因美國技術打壓，日本放棄半導體晶片此一先進產業。「中國在新經濟絕大多數領域與已開發國家處於同一起跑線，且具備人才、市場等方面優勢，即使有些技術稍有落後，中國也可利用新型舉國體制來搞技術研發和突破。」

林毅夫表示，1980年代後，日本認為政府不該制定產業政策，由此其技術創新和產業升級停滯，生產力水準也處相對停滯狀態。「沒有一個發展中國家不用產業政策能夠追趕上發達國家，也沒有一個發達國家不用產業政策能夠繼續維持技術領先。」

他稱，大陸會不斷進行技術創新、產業升級，使生產力水準不斷提高，也相信新質生產力會不斷湧現，大陸經濟可維持在相對較高的增長率，「日本的情況不會在中國發生。」

另，林毅夫認為，到2035年前大陸經濟仍有望實現每年5%至6%的增速，從2036年到2050年，還有6%的增長潛力，並最終實現每年3%至4%的增長。他稱，只要每年維持5%以上經濟成長，只要兩三年，大陸就能夠跨過門檻，成為高收入國家。

據世界銀行2021年公布的數據顯示，高收入國家標準為1萬3,205美元。大陸官方數據顯示，2023年大陸人均GDP折合為1萬2,684美元。