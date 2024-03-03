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追不上美國？杜奕瑾分析美中AI發展差距：最大障礙是環境限制

中央社／ 台北3日電
台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾分析，美中AI發展差距，在於中國的環境限制比美國更多。包括仰賴美國晶片與基礎模型，以及以國安監控為主的發展導向，都可能擴大中美AI領域差距。圖／聯合報系資料照
台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾分析，美中AI發展差距，在於中國的環境限制比美國更多。包括仰賴美國晶片與基礎模型，以及以國安監控為主的發展導向，都可能擴大中美AI領域差距。圖／聯合報系資料照

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾分析，美中AI發展差距，在於中國的環境限制比美國更多。包括仰賴美國晶片與基礎模型，以及以國安監控為主的發展導向，都可能擴大中美AI領域差距。

美國之音（VOA）2日報導，杜奕瑾接受美國之音節目「縱深視角」專訪，探討中國AI發展的困境。他說，首要問題在於，目前中國開發AI模型仰賴美國的基礎模型。

如知名創投家李開復創立的人工智慧公司「零一萬物」（01. AI）推出的大型語言模型就是在Meta開源模型LLaMA的基礎上訓練出來的。

而中國若想發開自己的AI基礎模型，則有幾個難關。

首先，英國智庫AI治理中心分析了26個中國大型模型後發現，超過一半模型的晶片都要依賴美國晶片公司輝達。去年輝達為了繞過美國政府對中的晶片管制，提供「降級版」的特供晶片給中國。

業界人士普遍認為，這些特供晶片運算能力不足。杜奕瑾也指出，目前中國採用的AI晶片運算能力不如美國充足，且中國本身晶片供應鏈相對沒那麼強大。

其次，杜奕瑾強調，目前中國AI領域最大的障礙在於環境限制比美國更多。中國的AI發展主要以國家安全領域為主，如監控技術、社會評級系統等較多。而美國強調民生專業用途，AI發展就會更廣泛。

除此之外，分析人士還指出，訊息控制環境對AI發展的阻礙。中國設置網路防火牆，國際上的大量數據無法自由進入中國，因此中國建模者可用來訓練大模型的數據顯著少於美國同行，還有就是中國網路審查制度，損及境內數據品質，因此難以訓練出優秀的模型。

再加上中國AI領域面臨越來越多的政策管制。中國政府在2023年頒布「生成式人工智慧服務管理暫行辦法」，當中規定「不得生成煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度，危害國家安全利益、損害國家形象，煽動分裂國家、破壞國家統一和社會穩定，宣揚恐怖主義、極端主義，宣揚民族仇恨、民族歧視，暴力、淫穢色情，以及虛假有害資訊等法律、行政法規禁止的內容」。

分析人士認為，中國政府執著於訊息控制，將嚴重阻礙AI發展。

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