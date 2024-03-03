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大潤發、家樂福 在陸大量關店

聯合報／ 記者葉文義／綜合報導
農曆新年剛過，知名連鎖超市「大潤發」在四川德陽、江蘇鎮江以及湖南株洲的門店相繼宣布關停。(取自齊魯晚報)
農曆新年剛過，知名連鎖超市「大潤發」在四川德陽、江蘇鎮江以及湖南株洲的門店相繼宣布關停。(取自齊魯晚報)

農曆新年剛過，知名連鎖超市「大潤發」在四川德陽、江蘇鎮江以及湖南株洲的門店相繼宣布關停。多家陸媒報導，二○二三年一月至今，大陸至少十三家大潤發閉店或宣布閉店，涉及湖南、江蘇、湖北、四川等省分，位於上海閔行區的大潤發置業廣場店也於去年十一月關閉，閉店原因主要為租約到期和經營調整。

對此，齊魯晚報引述大潤發相關負責人表示，閉店和新開店都是很正常的經營動作，是正常的區域經營策略調整。

大潤發自一九九八年在上海開設第一家大型超市以來，截至二○二一年，已在中國大陸成功開設近五百家綜合性大型超市，遍布華東、華北、東北、華中、華南五大區域，服務覆蓋廿九個省市及自治區達二百卅多個城市。

網路的衝擊和消費者需求的變化對大陸傳統零售業產生了巨大影響，曾經的全球超市行業領頭羊的家樂福也未能倖免於難。二○二三年以來，從上海、北京、南京到深圳，多地家樂福門店出現經營困難，累計一百五十家門店關閉。

上海 家樂福 超市

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