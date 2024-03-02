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促「房改」進度 陸住建部：強力推進保障性住宅開工

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸去年8月推出新一輪「房改」政策，明確加大保障性住房建設和供給，大陸住建部相關負責人近日發聲表示，國家層級政策體系已經齊備，要強力推進保障性住房項目開工。圖為山西太原一處興建中的大樓。（中新社）
大陸去年8月推出新一輪「房改」政策，明確加大保障性住房建設和供給，大陸住建部相關負責人近日發聲表示，國家層級政策體系已經齊備，要強力推進保障性住房項目開工。圖為山西太原一處興建中的大樓。（中新社）

大陸去年8月推出新一輪「房改」政策的「14號文」，其中明確加大保障性住房建設和供給，要讓工薪階層逐步實現居者有其屋，消除買不起房的焦慮。對此，大陸住建部相關負責人近日表示，國家層級保障性住宅的政策體系已經齊備，關鍵在於抓好落實，各地要加速建立輪候機制，摸清工薪收入群需求，以需定建，「強力推進保障性住房項目開工」。

新華社報導，住房城鄉建設部日前在陝西省西安市召開全國保障性住宅建設工作現場會。會議要求，各地要充分認識保障性住宅建設對惠民生、穩投資、促進轉型的重要意義，明確時間表、路線圖、責任人，加快推動項目開工建設，「看準了就抓緊幹」。

該負責人在會上指出，加快推進保障性住房建設是中共中央、國務院作出的重大決策部署，是堅持以人民為中心發展思想的生動實踐，是適應大陸房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢推出的有力措施。

該負責人強調，「加大保障性住宅建設與供給，有利於加速建構房地產發展新模式，改善『保障+市場』的房屋供應體系，滿足工薪收入群體剛性住房需求。」

會議要求，要抓項目建設，強力推進保障性住房項目開工；要盡快推出規劃興建保障性住宅的實施辦法及相關配套政策；同時，要加快規劃第二批及後續項目，加快形成「實施一批、儲備一批、規劃一批」的項目滾動推進機制。

會議強調，要編制好住房發展規劃，將保障性住房作為住房發展規劃的重要內容，科學確定保障性住房發展目標。

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