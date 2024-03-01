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百度衝刺AI 投資文生視頻

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
百度去年全年營收和利潤均超市場預期，其中，AI成為百度的增長新動力。(網路照片)
百度去年全年營收和利潤均超市場預期，其中，AI成為百度的增長新動力。(網路照片)

繼美國人工智能（AI）公司OpenAI宣布推出由文本轉為影片的生成式AI模型Sora之後，大陸網科巨頭百度董事長李彥宏在2023年財報會議上透露，百度也已經在文生視頻上進行投資。

他指出，文字到視頻是非常重要的一個未來基礎模型開發的方向，這是通用人工智慧（AGI）的一個必要方向，百度也已經在這些領域進行投資，並且也會在未來繼續進行投資。

與此同時，李彥宏強調，百度文心大模型推理成本已降至初版的1%左右，並與三星、榮耀等公司達成合作。據李彥宏透露，百度的文心一言將在2024年貢獻人民幣數十億元的增量收入，主要來自廣告和人工智慧雲相關業務。

百度集團公布去年財報營收人民幣1,345.9億元，年增9%，歸屬百度淨利潤人民幣203億元，年增169%，非公認會計準則下歸屬百度淨利潤人民幣287億元，年增39%。

早在2019年就已布局大模型技術的百度，回顧整個2023年，百度所有重點工作、內部的系列變革，都是圍繞AI這個關鍵字進行的。文心一言的推出，也讓百度在2023年重回網科一線大廠的氣勢。

百度本身算得上是擁有AI的基因。搜尋業務意味著大量數據沉澱，使得這一類公司天然地具有投入AI的優勢。從目前全球來看，唯一能夠與 OpenAI 叫板的，也就只有谷歌的Gemini了。

百度其實也擁有AI的一個關鍵應用場景—自動駕駛。百度自2013年就投入自動駕駛的研發，2015年起正式成立L4事業部以來，每年的研發投入就不低於人民幣100億元。

近期有機構就認為，Sora 的成功以及其背後展現出的湧現能力可能為電腦視覺領域的研究提供了一個明確的方向，成為未來視頻與類比領域（例如自動駕駛）的統一範式。

而目前在一眾網科公司中，在自動駕駛領域耕耘最久的，就是百度。

此外，與騰訊、阿里、字節、快手等公司更多將生成式人工智慧（AIGC）作為一個創新業務來看待不同，百度明確的要求，全公司各個業務都要嘗試用AI來進行重構。

人民幣 文心一言 百度

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