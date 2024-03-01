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港股印花稅取消 恐落空

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

香港財政司司長陳茂波在最新一份財政預算案中，雖然全撤房市印花稅，但在股票印花稅上未有擴大減稅力度。陳茂波昨（29）日出席電台節目時稱，不值得全部取消印花稅，因這是政府主要收入來源，減股票印花稅對於提升交易量沒有幫助。

港府於2021年將股票印花稅由0.1%升至0.13%，於去年11月重新降至0.1%，之後各政黨向港府提交意見，包括去年股票印花稅減幅不足，希望進一步減半至0.05%，以助提升股市成交量等。

陳茂波在28日發表2024至2025年度財政預算案，市場關注港府是否會宣布免除股票印花稅來刺激港股交易量。但對於該問題，陳茂波此前便持否定態度。陳茂波在1月出席第17屆亞洲金融論壇時針對該提問便表示：「港府目前沒有取消股票印花稅的打算」。他稱，客觀數據一再顯示，調低股票交易印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投。

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