陸首個數位保稅區 儋州洋浦通過驗收

據海南省儋州市召開的記者會消息，儋州洋浦「數位保稅」區近日通過驗收，成為中國大陸首個數位保稅區，將創新發展國際數據產業。

中新社報導，海南省商務廳服務貿易處負責人李鵬介紹，數位保稅是指在特定區域內，通過國際互聯網專線進行數據交互，在確保數據安全的情況下，為產生於境外的數據要素提供收集、存儲、加工、治理、交易等增值服務，服務產品用於境外市場或經審批後用於境內市場的商業模式。

儋州洋浦是海南自貿港建設的先行區、示範區。洋浦經濟開發區工委副書記、管委會常務副主任任延新說，儋州洋浦在國際教育、產業數位化、數位產業化、數位化治理等方面，有數據開發利用及數據跨境傳輸的豐富應用場景，企業落地後還可以享受一系列自貿港政策。 目前，儋州洋浦已完成數位加工首單測試落地，建立企業監管、人員監管、數據監管、物理隔離、網路隔離、硬體條件、軟體條件、數據安全、知識產權保護等方面管理制度和准入標準。

任延新介紹，今年將做大數位加工業務規模、拓展業務類型，爭取上半年工業數據數位加工業務超過30單。

李鵬表示，建設數位保稅區對海南省先行先試《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）等高標準經貿規則，拓展數位服務朋友圈具有重要意義。海南省可在建設數位保稅區的基礎上探索數據要素確權，進一步放大數據擁有者的經濟效益，探索對境外數據實施弱監管，使用信用監管方式，便利企業在區內處理境外數據。 任延新表示，儋州洋浦將瞄準數商企業、算力產業、智庫機構等，加大數位經濟招商引資力度。