遼寧惠企助企 派駐科技專員

遼寧省政府新聞辦26日召開記者會，為更好把科教資源優勢轉化為振興發展的勝勢，遼寧開展「科技專員進企業，惠企助企開門紅」專項活動，以科技創新推動產業創新，為遼寧實現2024年一季度開門紅提供有力支撐。

中新社報導，據了解，遼寧科教資源基礎雄厚，全省大學眾多，現有大學114所；高水平中央屬科研機構雲集，其中中國科學院駐遼科研機構6家，大陸國家級創新平台97個，擁有兩院院士61人。在技術研發、人才培育和創新力量等方面優勢明顯。 遼寧省科技廳廳長蔡睿說，將引導大專院所、科技服務機構根據企業需求，選派科研能力強、擁有創新成果的科技人員擔任科技專員。

目前，遼寧省共提出各類科技需求超過1000項，採用企業點將、雙向選擇等方式，將企業技術需求與科技專員專業特長精準匹配。

蔡睿表示，首批啟動300名科技專員，2024年底前，預計將派出科技專員1000名。