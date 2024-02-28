「德陽造」獲世界之最科技創新成果認定

由位於四川省德陽市的國機重裝製造的CAP1400主管道項目，獲得2023年重型機械世界之最科技創新成果認定。

據悉，重型機械世界之最科技創新成果，是經大陸中國重型機械工業協會認定的；過自主創新或協同創新突破關鍵技術，達到或超過國際先進水準，其中一項關鍵技術指標創造並在認定之日仍保持著同類產品、技術世界之最的科技成果。

經過專家組評審，8個項目通過此次認定。其中，國機重裝所屬二重裝備研製的CAP1400主管道被認定為「世界上最大規格核島一回路鍛造主管道」。

據了解，「國和一號」是大陸具有完全自主知識產權的三代核電技術。「國和一號」示範工程是大型先進壓水堆以及高溫氣冷堆核電站，而其主管道是壓水堆核電機組核蒸汽供應系統輸出堆芯熱能的「主動脈」，也是核電建設必需的核島關鍵設備。

此次獲得認定的成果應用於「國和一號」示範工程，是目前世界範圍尺寸最大、重量最大、技術要求最高、製造難度最大的核島一回路鍛造主管道，代表了機械設備熱加工製造技術的最高水準，屬世界首次製造。

近年來，國機重裝發揮全產業鏈極限製造優勢，在完全自主創新的基礎上，突破多項關鍵核心技術，形成系統完整的鍛造主管道製造技術，保證了以「國和一號」、「華龍一號」為代表的大陸三代核電示範工程及後續核電工程的順利建設。