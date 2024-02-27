陸造車新勢力 哪吒拋錨了

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

開年以來，大陸造車新勢力狀況持續惡化。繼鎖定高端車款的高合汽車宣布停工六個月後，另一家造車新勢力第六大廠的哪吒汽車傳出，原定春節後要發放年終獎金，如今員工不只尚未領到還被告知仍在走流程，且可能採用現金及股票各半發放。此外，還傳出哪吒或將精簡組織和人員。

哪吒汽車在2022年拿下造車新勢力銷量冠軍，但去年銷量12.75萬輛，年減16%，成為造車新勢力中唯一銷量「開倒車」的車企，在造車新勢力的排名下滑至第六名。

春節過後，大陸電動車龍頭比亞迪率先啟動價格戰，讓造車新勢力營運雪上加霜，尤其以平價車款為主的哪吒汽車首當其衝，銷售及獲利大受影響。

綜合陸媒報導，哪吒汽車執行長張勇表示，2023年員工獎金與業績考核相關，員工年度績效發放係數和金額正在最終審核確認中，會在3月完成發放。

張勇在公司內部評論區指出，自2016年開始，員工的薪資、獎金和社保均按時兌現，去年日子那麼難，也沒有想過降薪或裁員，可能公司少部分員工不習慣過苦日子吧，看來有必要把寒氣傳遞到每一個人了。對於底下評論區有網友建議梳理組織架構及管理人員編制，張勇回應，「是要下手整頓，精簡機構和人員了！」

除了哪吒汽車，近來不少造車新勢力面臨困境，甚至有的早已倒下。春節後開工首日，高合汽車就召開內部大會，宣布即日起將停工停產半年。此前，高合便傳出薪水緩發、取消年終等消息。外界推測，在電動車企內捲狀態下，高合或將成為下一個落入破產重整的威馬汽車。

張勇 春節

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