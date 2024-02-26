國際信評機構穆迪稱因「商業原因」 撤銷11家陸企評級

彭博報導，知名國際評級機構穆迪近期表示，基於「商業原因」，23日起撤銷11間中資公司的信貸評級，涉及四大國有資產管理公司（AMC）之一的長城資管，以及10間大陸房企。

被撤銷信貸評級的包括龍光集團、融信中國、 正榮地產、中駿集團、建業地產、時代中國、弘陽地產、寶龍地產、旭輝控股及中南建設等十家公司，上述企業此前已全出現債務違約，且在全球投資者要求高收益率下，實際上已被排除在國際債務市場之外。

到底商業原因含義為何？穆迪網站顯示，「商業原因」是指「試圖在維持信用評級給市場參與者帶來的信息利益與維持和監控信用評級或其他商業考慮所需的資源之間取得平衡」。

新京報報導，從外觀察是信評機構撤銷評級，但從內部來看，反而是這些房企「有意為之」主動撤銷。分析認為，主動放棄國際評級房企多數為已「爆雷」房企，不斷降級的評級，或將引發額外的市場波動給企業發展帶來二次傷害。另一方面，IPG中國區首席經濟學家柏文喜分析，部分企業已經出現流動性問題而無法再發債融資了，繼續維持信用評級還要花錢，所以乾脆就主動放棄國際評級。

穆迪於今年初全線下調中國四大國有資產管理公司評級，其中，長城資管由「Baa1」下調兩級至「Baa3」。對於降級原因，穆迪稱，由於大陸經濟增長放緩，加上房地產市場持續承壓，AMC持續面臨盈利能力、資產質量和資本狀況的三方面壓力，而降級是反映預期大陸政府對AMC的支持力度減弱。

據了解，評級機構是盈利性私營商業機構，現行運作模式下，評級由被評人付費，同時評級業務外機構還有面向被評人的咨詢業務。在此背景下，評級結果將在多大程度上被評級機構的股東或付費的被評人影響，外界都是不可知的。

事實上，2021年以來，隨著大陸房地產業持續承壓，穆迪、標普與惠譽等三大國際信評機構持續下調受評房企評級或展望，而許多大陸房企陸續撤銷國際信評機構，包括融創中國、中國恒大、景瑞控股、佳兆業集團、富力地產先後被穆迪、標普撤銷評級。