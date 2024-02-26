或將延遲退休！大陸擬將退休年齡均調至65歲 網笑喊魔幻：一邊裁員一邊延遲？

這些年來，中國每逢「兩會」臨近，延遲退休都會成為熱點討論話題。但是根據《中國經營報》的報導分析，今年兩會期間可能會公布推出延遲退休政策。報導引述去年年底中國社科院世界社保研究中心公布的《中國養老金發展報告2023》指出，「延遲退休政策出台在即，65歲可能是調整後的最終結果」。文章稱，一位專家在相關會議上也表示，「延遲退休可能會延到65歲，男女會趨於同齡」。

目前中國現行法定退休年齡為男職工60周歲、女幹部55周歲、女工人50周歲。但是中國平均預期壽命已從1960年的43.7歲提升到2020年的77.93歲。

《中國經營報》報導指出，「延遲退休也是應對人口老齡化及社會養老保險收不抵支風險、維持政策代際公平的有效選擇。延遲退休可以使勞動者減少獲取養老金的年限，從而減少基金的支出」。

文章引述中國國務院發展研究中心公共管理與人力資源研究所王偉進的看法認為，「鑑於當前社會就業壓力較大、養老保險制度尚不成熟等因素，建議遵循循序漸進、小步慢走的國際通行做法，設定較長的改革推進期，每年延遲的幅度不宜過大」。

2020年新華社發布的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》中已經提到了「實施漸進式延遲法定退休年齡」。當時輿論對這份文件的解讀就是「可能意味著退休年齡改革是勢在必行了」。

日、美、德三國的退休年齡明顯長於中國

與世界上主要經濟大國相比，中國人的退休時間明顯要早。作為人口平均壽命高、出生率低的亞洲工業國家，日本目前的退休年齡是65歲（男女相同），將從2021年4月開始實施的一項法律修訂案呼籲企業允許員工工作到70歲，以部分緩解勞動力短缺問題。

按照美國社會保障局的規定，1943年到1954年之間出生者的退休年齡是66歲，1955年出生者的退休年齡就是66歲零2個月，之後的年份以此類推；1960年和1960年以後出生者的退休年齡是67歲。調查發現，也有不少美國人希望在到達退休年齡以後繼續工作一段時間。

德國從2012年1月1日開始逐漸退出原有的65歲退休制。根據目前的規定，在1964年之後出生的德國人退休年齡皆為67歲。但其實在德國幾年前就有過關於延遲到70歲退休的討論，目前看來這個建議似乎距離實施也並不遙遠了。

在近日德國經濟五賢人為聯邦政府提交的年度經濟評估報告中，人口老齡化問題和養老保險改革也有所提及。該報告指出，鑑於新冠疫情的影響，德國經濟面臨負增長，國家財政面臨壓力。因此建議將退休年齡延長到現行的67歲以上。由於德國人平均壽命增長，老年人領取退休金的時限增加，養老保險體系目前必須依靠財政的大力補貼才能夠維系平衡。

更多閱讀：活到老，幹到老 - 令歐洲頭疼的退休年齡難題

中國網友對延長退休年齡怎麼看？

在中國社交媒體上網友對於可能推出的延遲退休的政策變動不以為然。網友在微博上紛紛評論表示：「很多企業辭退和不招聘35歲以上員工，怎麼幹到65歲？」、「中國男性平均壽命也就75、6，交一輩子養老保險就享受10年不到，有點殘酷！」、「一邊瘋狂裁員一邊延遲退休，好魔幻啊」、「我懷疑我65歲還能找到工作嗎？」、「人口老齡化，新生兒出生率降低，全指著老年人撐起一片天」、「堅決反對一刀切。體力勞動決不能延遲」。

©️ 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】