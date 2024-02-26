上海招聘會 AI、數據應用最熱

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
上海春節後首場大型招聘會，新行業受青睞。圖為求職者諮詢就業崗位。 中新社
上海春節後首場大型招聘會，新行業受青睞。圖為求職者諮詢就業崗位。 中新社

「樂業上海優+」行動—上海市春季促進就業綜合性大型招聘會24日在上海舉辦，超過1000家用人單位參加，提供2萬個以上就業職位。這是春節後上海首場綜合性大型招聘會。

中新社報導，上海市人力資源和社會保障局副局長張嵐稱，當前上海經濟持續回穩向好，企業用工需求特別是一線崗位需求進一步上升，而春節前後是勞動者找工作、返崗以及企業開工復工的高峰期，年初以來，上海各級人社部門密集舉辦各類招聘活動，希望為用工單位、勞動人才提供更好保障。

在現場可見，儘管當天下雨，招聘會現場仍萬頭攢動。人工智慧、數據應用等企業成為招聘會中的「香餑餑」，問詢者眾多。

「沒想到，才兩三個小時，就已經收到幾十份的簡歷，投遞簡歷者大多數是應屆畢業生，而且質量相當高。」上海傳之神科技有限公司聯合創始人張家慶說。 　

去年成立的這家公司，致力於大模型生態社區建設。張家慶說，大模型依舊是當下人工智慧行業內最受人矚目的方向之一，各行各業都在努力通過大模型的能力形成新質生產力。處在風口（指發展機遇）上的公司迅速擴大規模，人員已達到30人。此次企業帶來了大模型應用開發、算法工程師等一系列崗位，希望能够招聘20人以上。

奔「新」的求職者或能得高「薪」。張家慶所在的企業為「大模型開發lead」職位開出的月薪高達3萬元（人民幣，下同）以上，而算法科學家起薪即5.5萬元，最高可達7萬元。同類公司的數據工程師、自然語言處理工程師等薪資在2.5萬元至4萬元不等。 　　

當天，上海市人社局宣布啟動「樂業上海優+」行動十項計劃。張嵐說，人社部門整合系列政策服務舉措，針對各類重點對象實施精準服務，進一步優化上海就業創業環境，提振市場活力。

上海 春節 職位

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