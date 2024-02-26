比亞迪拓市 賣進匈牙利

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸車企巨頭比亞迪近日發文稱，比亞迪於23日向匈牙利首批車主成功交付ATTO 3（對應大陸元PLUS）車型。該批車由比亞迪董事長王傳福親自出席交付，比亞迪稱該舉意味「成功開啟中東歐市場嶄新篇章」。而比亞迪在歐洲的首家乘用車廠也將落在匈牙利。

比亞迪指出，匈牙利外交部長西雅爾多（Szijjártó Péter）出席此次活動。而匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）稍後也發文稱讚比亞迪為世界上最大的電動車製造商。

比亞迪去年12月表示，將於匈牙利賽格德市建設電動車整車生產基地，這也是比亞迪在歐洲的第一家乘用車整車工廠。據了解，該工廠已開建，預計2025年建成投產，預計生產電池與汽車整車，並為當地帶來數千個工作機會。而匈牙利是比亞迪進入的第一個中東歐市場，目前ATTO 3、海豚、海豹三款車型已經於去年10月在匈牙利完成首秀。

比亞迪在2021年正式宣布「乘用車出海」計畫，加速海外市場布局。在歐洲市場，比亞迪的車型分別在挪威、德國、英國、法國、義大利、西班牙等地銷售；至於建廠，法國、德國等地都傳出比亞迪有意在當地設廠。

另一方面，為加速出海，打破歐洲航運公司卡脖子局面，穩定出口，比亞迪還涉入滾裝船業務以運輸汽車。比亞迪首艘汽車滾裝運輸船「開拓者一號」近期出航，計劃駛向荷蘭符利辛根港和德國不來梅哈芬港。據小迪快報官方微博指出，「開拓者一號」已於21日抵達荷蘭。

匈牙利 德國 荷蘭

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