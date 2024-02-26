國航大動作 有意控股國泰航

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
彭博近日報導，中國國航近日正研擬增持國泰股份，並已接洽貸款機構與顧問。（路透）
彭博近日報導，中國國航近日正研擬增持國泰股份，並已接洽貸款機構與顧問。（路透）

中國航空公司（簡稱國航）傳出有意控股國泰航空，擬提高持股成為第一大股東，國航目前是國泰航空第二大股東持股29.9%，僅次於第一大股東太古集團的45%，近期傳出國航有意拉高對國泰航空持股並取得控股權，成為陸籍航空控股香港籍航空公司的重要指標，有助於國航拓展海外市場。

外媒報導，國航正研擬增持國泰股份，並已接洽銀行貸款機構與顧問公司。對此，國泰航空表示，不會評論傳聞，將繼續全力支持「寰宇一家」航空聯盟。此前，太古集團發言人指出，該集團對國泰的堅定支持維持不變。

據彭博報導，國航近期就提高其持有的國泰航空股份比率問題進行諮詢，有意控股國泰航空，現階段，國航與部分金融機構就融資安排正在進行溝通，但仍處於非常初步的評估階段。

報導指出，若國航正式收購國泰航空，這也就代表國泰將離開寰宇一家聯盟，未來將隨大股東國航一同加入星空聯盟。

星島日報指出，國泰現今大股東結構中，太古及國航為一致行動人，合計共持股74.99%。其中，太古擁有國泰45%權益，而國航為29.99%權益。然而，據太古及國航等持份者於2006年所簽訂的股東協議，國航至多只可擁有國泰29.99%，如今已滿額，若國航欲增持則須得到太古的同意。

據了解，在疫情期間，香港政府在2020年曾聯手國泰航空現有股東對國泰航空增資390億港幣。國泰航空當時公告顯示，資本重組計劃完成後，太古公司、中國國航、卡達航空持有國泰航空的股份將依序為42.26%、28.17%、9.38%，而代表港府的Aviation 2020 Limited將持有國泰航空6.08%的股份。

第一財經引述國泰航空表示，「我們不會評論傳聞」，並稱國泰航空將繼續全力支持「寰宇一家」航空聯盟，專注為來自世界各地的顧客提供稱心滿意的優質服務。

國泰強調，作為「中國香港的基地航空，國泰航空目前的最大股東為太古公司，中國國航為二股東，其他股東還包括卡達航空等。」

卡達 國泰航空 香港

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