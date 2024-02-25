就是不給房仲賺 大陸二手房業主房子自己賣

大陸房地產市場不景氣，在房子愈來愈難賣的同時，不少二手房業主也開始不再透過仲介賣屋，而是自己跳出來賣房子，「二手房業主選擇自己賣房」的相關消息也在微博上衝上熱搜。有專家分析稱，屋主選擇自己賣房，除了避開仲介費外，某種程度也與現階段二手房掛牌量急速增長有較大關係。

每日經濟新聞指出，近期，在小紅書、抖音等社群平台上，不透過房仲，選擇自己直接賣房的業主愈來愈多，部分文章寫到，「賣房啦，房東直售，可省（人民幣）幾萬元到幾十萬元不等的仲介費」。而進一步在部分社群平台上輸入「賣房」兩字，甚至可見不少業主的掛牌出售消息，還有許多業主發文傳授「如何將房子快速賣出」的經驗。

報導引述一位選擇自己掛牌賣房的業主謝望透露，雖是透過社群平台賣房，但該走的程序還是得走，可透過仲介或委託律師辦理，省掉仲介佣金。這麼做便宜很多，一般萬元就能搞定。

另，有一業主於今年1月在小紅書掛出自己位於深圳龍華的房子。他指出，因為房子是自己直賣的，對購屋者來說整體購屋成本小很多，光仲介費就可以省下至少人民幣10萬元以上。

「自己房子當初裝修時也花了幾十萬元，購屋後可以拎包入住。」而在第三方仲介平台上搜尋上述社區房源，顯示目前共32套在售，其中一套132.4平方公尺的房源，業主掛牌價為人民幣939萬元，折合單價約每平米7.09萬元，近3個月內該社區只成交了2套房。

儘管業主自掛牌銷售房屋，確實帶來諮詢及帶看上升，但也較耗時耗力，甚至大多數平台還會對部分資訊限流。對此，謝望表示，在網上掛出房子後，更多的是「禮貌問價」，「可能有的只是中介來套底價的，並非真心想買」。

有業主亦說，進入市場下行期，房源太多買家可選擇空間增加。若房子沒有高的性價比，賣房周期都很長，有房子從2022年10月開始掛牌，至今尚未賣掉，「最終成交靠的還是仲介的客流。」

北京瀛和律師事務所房產部主任戴金花分析，業主選擇自己賣房，可以節省仲介費用，且自主選擇性更強，但同時也面臨耗時耗力、無法提供全面服務等問題。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜則稱，二手房業主選擇自己賣房，除避開仲介費，一定程度上跟現階段二手房掛牌量急速增長有較大關係。

他指出，隨二手房掛牌量的激增，市場競爭變得更加激烈，這使得業主們更關注如何更快地出售房屋。部分業主可能也希望有更多控制權和靈活性，「他們可能更願意直接與潛在買家交流，而不是透過仲介平台。」

據諸葛找房數據，截至今年1月，杭州、上海、大連、佛山、蘇州等地二手房掛牌量均顯著成長。年比來看，1月重點14城年增幅均為正，其中杭州二手房掛牌量年增幅以197.76%居首，上海、大連、佛山、蘇州分別漲幅為186.03%、174.70%、152.99%、131.09 %。

中國證券報報導，自2021年8月杭州官方率先試水「房東直售」模式以來，深圳、上海、寧波、徐州、蘇州等城市也都已紛紛跟進。