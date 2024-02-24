商總主席賴正鎰赴北京 喊話ECFA勿斷、陸客來台

大陸國台辦24日下午在北京釣魚台國賓館舉辦「2024台商新春聯誼會」，商總主席賴正鎰特意從台灣飛往與會，喊話北京方面「ECFA不要中斷」，表示正積極推動儘快把服貿、貨貿加速，談判維持兩岸的貿易。並強調商業總會非常期待兩岸能繼續在九二共識下維持各方面交流，「最重要就是要（陸客）能夠到台灣來觀光旅遊」。

賴正鎰是龍年第一位登陸訪問的重要工商團體領導人。他在24日發表致詞時，向大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等官員當面表示，兩岸最重要的觀光旅遊的交流，「期待能夠儘快恢復」。對於我方交通部在過年前宣布團客赴陸喊卡，賴正鎰表示「我們都覺得很訝異，怎麼突然會這樣子」，他並提到「會加速在台灣推動開放大陸的朋友們能夠到台灣旅遊」。

他再度強調非常期待兩岸能繼續在九二共識下維持經貿文化各方面交流，「最重要就是要能夠到台灣來觀光旅遊、人能夠流動」。

他還提到，ECFA是台灣的工商企業界非常期待的，大陸有14億人口這麼龐大的市場，怎麼樣能繼續維持貿易的交流，「尤其ECFA不要中斷」。並表示我們也積極在推動能夠儘快的把服貿以及貨貿加速，能夠談判來維持兩岸的貿易。「很擔心台灣如果對大陸的順差沒有了，台灣的一年的順差大概兩、三百億之間，變成逆差可能會五、六百億甚至千億以上」。

就農漁貿的部分，賴正鎰也喊話，「我們的會員都非常的緊張，希望農漁產品也能夠銷到大陸來」。他對於去年石斑魚、釋迦恢復輸陸表示感謝，「我們非常期待大陸能夠繼續給台商、給台灣採購農業產品」。

此外，他還特別指出兩岸金融資訊沒有互通，「我們也希望能夠把貸款大陸銀行對台商的貸款的成數、利率以及額度能夠比較國民待遇，能夠給予當地跟當地內地的企業能夠享有相同的條件」。

賴正鎰表示，不准台灣的旅行社組團到大陸，法律是沒有依據的，他親自向觀光署長詢問，「講不出來」，他建議立法院可以利用現在韓國瑜當院長的修法機會，能夠來把未來兩岸的交流，或是兩岸的貿易，貨貿、服貿，都可以透過立法院正式修法來改變，「現在民進黨他們所堅持的一些政策，我想這個是我覺得是在立法院未來有機會的」。

而工業總會秘書長陳益民則在受訪時表示，自己特地來表達台灣產業界的三個願望，第一個願望我們希望能夠維繫跟強化ECFA、繼續實施惠台措施，ECFA對台灣來講是兩岸經貿交流產業融合的一個很重要的臍帶，此外工總旗下有7萬家產業都在大陸投資，「希望這些惠台措施能夠落實，能夠繼續下去」。

他提到，ECFA是兩邊很重要經濟合作的架構，既然是經濟合作就要兩邊要談，「我們希望兩邊的相關的方面的人員能夠多多的交流、多多談，因為我們產業界兩邊產業界都非常的期待」。

陳益民指出，台商在大陸面臨資金的籌措、通路、品牌等問題，假設大陸方能夠幫忙在這三個方面擴大資源的整合，讓台商能夠擴大市場。「希望這兩邊的合作實際上也能夠促成兩岸的和平共存發展」。他並表示，大陸是一個很龐大的市場，大陸擁有一個很完整的供應鏈的體系，「所以我們不會放棄大陸市場」。