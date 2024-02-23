路透：大陸公安已進駐太平洋島國吉里巴斯

路透23日報導，吉里巴斯官員透露，大陸警察正在鄰近夏威夷的太平洋島國吉里巴斯工作，身穿制服的警察參與了社區警務與犯罪資料庫的計畫。

不過，吉里巴斯尚未公開宣布與大陸達成警務合作協議。報導指出，此舉正值北京在與華盛頓日益激烈的競爭中，重新推動擴大太平洋島嶼的安全關係之際。

據報導，吉里巴斯代理警察局長阿里蒂拉（Eeri Aritiera）指出，大陸警察代表團與吉里巴斯警察局合作，協助開展社區警務項目和武術（太極）功夫，並與資訊技術部門合作，協助吉里巴斯的犯罪數據庫計畫。

阿里蒂拉並稱，大陸警察在島上與當地警察合作，但吉里巴斯沒有大陸警察局。

中國大陸駐吉里巴斯大使館並未回應就其警察角色發表評論的請求；吉里巴斯總統辦公室沒有回應置評請求。

不過，根據中國大陸駐吉里巴斯大使館網站消息，上月23日，大陸大使周立民會見了長阿里蒂拉，「雙方就加強中基警務合作等共同關心的問題進行了交流」，或可初見端倪。

另外，本月3日陸駐吉使館舉辦春節酒會，根據使館發布，300人的出席人員中也包含了「赴基警務顧問組」，他們還表演了中國傳統棍術。

只有11.5萬人口、且面積不大的吉里巴斯雖是小國，但因為相對靠近夏威夷，並控制著世界上最大的專屬經濟區之一，面積超過350萬平方公里的太平洋，被認為具有戰略意義。報導補充提到，吉里巴斯擁有一個日本衛星追蹤站。

去年12月，大陸與部分太平洋島國在北京舉行部長級警務合作對話，吉里巴斯就是7國之一，另還包含薩摩亞、索羅門群島、東加、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、庫克群島代表團。大陸公安部長王小洪強調，將本著「專業、高效、友好」和「公開、透明、善意」原則，助力提升島國專業執法、打擊犯罪、指揮行動能力。