聽新聞
test
0:00 / 0:00
路透：大陸公安已進駐太平洋島國吉里巴斯
路透23日報導，吉里巴斯官員透露，大陸警察正在鄰近夏威夷的太平洋島國吉里巴斯工作，身穿制服的警察參與了社區警務與犯罪資料庫的計畫。
不過，吉里巴斯尚未公開宣布與大陸達成警務合作協議。報導指出，此舉正值北京在與華盛頓日益激烈的競爭中，重新推動擴大太平洋島嶼的安全關係之際。
據報導，吉里巴斯代理警察局長阿里蒂拉（Eeri Aritiera）指出，大陸警察代表團與吉里巴斯警察局合作，協助開展社區警務項目和武術（太極）功夫，並與資訊技術部門合作，協助吉里巴斯的犯罪數據庫計畫。
阿里蒂拉並稱，大陸警察在島上與當地警察合作，但吉里巴斯沒有大陸警察局。
中國大陸駐吉里巴斯大使館並未回應就其警察角色發表評論的請求；吉里巴斯總統辦公室沒有回應置評請求。
不過，根據中國大陸駐吉里巴斯大使館網站消息，上月23日，大陸大使周立民會見了長阿里蒂拉，「雙方就加強中基警務合作等共同關心的問題進行了交流」，或可初見端倪。
另外，本月3日陸駐吉使館舉辦春節酒會，根據使館發布，300人的出席人員中也包含了「赴基警務顧問組」，他們還表演了中國傳統棍術。
只有11.5萬人口、且面積不大的吉里巴斯雖是小國，但因為相對靠近夏威夷，並控制著世界上最大的專屬經濟區之一，面積超過350萬平方公里的太平洋，被認為具有戰略意義。報導補充提到，吉里巴斯擁有一個日本衛星追蹤站。
去年12月，大陸與部分太平洋島國在北京舉行部長級警務合作對話，吉里巴斯就是7國之一，另還包含薩摩亞、索羅門群島、東加、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、庫克群島代表團。大陸公安部長王小洪強調，將本著「專業、高效、友好」和「公開、透明、善意」原則，助力提升島國專業執法、打擊犯罪、指揮行動能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言