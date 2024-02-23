美圍堵中芯 停供原料零件

美國對中國大陸加大科技圍堵，據報已對本土半導體企業施壓，要求停止向替華為代工的中芯國際提供原料和零件。專家指出，中芯很可能轉向台灣、日本和韓國等來源獲取晶片製造所需的原料和零件，但美國方面突然斷供，可能會迫使中芯最先進的晶圓廠三到九個月的生產活動被打亂。

路透引述兩名消息人士指出，美國商務部在去年底向中芯國際的美國供應商發出幾十封信函，提出上述要求。

其中一名知情人士表示，雖然許多供應商已暫停向中芯國際銷售產品，但上述提到商務部的信件至少阻止一家供應商─美商英特格 （Entegris）向中國大陸出口價值數百萬美元的晶片製造材料和零組件。

據了解，英特格主要生產篩檢程式、氣體、化學物質和處理晶圓的產品，晶圓是製造晶片的基石。該公司表示會監控並遵守影響晶片產業的國際貿易「快速發展的監管要求」。

路透認為，中芯國際去年代工生產華為Mate 60 Pro手機的麒麟9000s晶片，引發「中國突破美國科技圍堵」的猜測，也是造成持續加強圍堵中芯的主要原因。知情人士指出，拜登政府正在加大對大陸國內晶片代工廠的制裁力道，尤其是切斷其最先進的晶圓代工廠中芯國際從美國進口更多零件或生產材料的機會。

路透報導提到，目前沒有證據表明英特格違反任何美國法律或法規。英特格表示，公司是根據有效的出口許可證出貨，而且在收到美國商務部暫停向中芯國際出口產品的許可後便停止出貨。

對於上述報導，中芯國際沒有回應置評請求，華為、白宮和美國商務部則拒絕置評。中國大陸駐華盛頓大使館發言人表示，這是徹頭徹尾的經濟欺凌，將不可避免地適得其反，敦促美方停止過度渲染國家安全概念，停止濫用國家權力打壓中國企業。

批評人士說，美國商務部這一輪措施不夠深入。美國眾院外委會主席麥考爾 （Michael McCaul） 說，商務部應該更早採取行動。